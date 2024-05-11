«Аль-Хиляль» с Малкомом досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

Встреча прошла субботу в Эр-Рияде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. В составе «Аль-Хиляля» отличились Александар Митрович (15, 45+3), первый гол забивший с пенальти, и Сергей Милинкович-Савич (45+6), еще один мяч полузащитник «Аль-Хазма» Ахмед Аль-Джувейд (39) отправил в свои ворота. У соперников отличился Фаиз Селемани (34).

Бразильский нападающий Малком, купленный «Аль-Хилялем» летом 2023 года у петербургского «Зенита» за 60 млн евро, вышел в стартовом составе и был заменен в концовке.