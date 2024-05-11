Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ростов
Футбол. Первая лига
12.05
Енисей
Кубань
Все события
20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Хиляль» с Малкомом досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Футболисты «Аль-Хиляля» разгромили дома «Аль-Хазм» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии и досрочно стали чемпионами страны.

Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

Встреча прошла субботу в Эр-Рияде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. В составе «Аль-Хиляля» отличились Александар Митрович (15, 45+3), первый гол забивший с пенальти, и Сергей Милинкович-Савич (45+6), еще один мяч полузащитник «Аль-Хазма» Ахмед Аль-Джувейд (39) отправил в свои ворота. У соперников отличился Фаиз Селемани (34).

Бразильский нападающий Малком, купленный «Аль-Хилялем» летом 2023 года у петербургского «Зенита» за 60 млн евро, вышел в стартовом составе и был заменен в концовке.

«Аль-Хиляль» набрал 89 очков и за три тура до окончания сезона стал недосягаемым для идущего вторым «Аль-Насра» (77 очков). Клуб из Эр-Рияда стал чемпионом Саудовской Аравии в рекордный, 19-й раз и в шестой за последние восемь лет.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь