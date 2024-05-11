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21:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» вырвал победу у «Ноттингема» и сравнялся с «Ньюкаслом» по очкам

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Челси».

Ноттингем Форест
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Челси» одержал победу со счётом 3:2.

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Челси» Михаил Мудрик с передачи Коула Палмера. Через восемь минут ответный мяч «Ноттингема» забил защитник Вилли Боли. Ему ассистировал Морган Гиббс-Уайт. На 74-й минуте нападающий Каллум Хадсон-Одои вывел хозяев вперёд с передачи Моргана Гиббс-Уайта. Через шесть минут нападающий «Челси» Рахим Стерлинг сравнял счёт. Победу гостям на 82-й минуте принёс нападающий Николас Джексон.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков за 36 матчей. «Ноттингем Форест» находится на 17-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (85).

Ноттингем Форест
2:3
Первый тайм: 1:1
Челси
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