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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла «Майнцу» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла на выезде «Майнцу» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Майнц
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча, которая прошла в субботу в Майнце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Леонардо Баррейро (12-я минута) и Ли Джэ Сон (19, 23).

«Боруссия» проводила первый матч после выхода в финал Лиги чемпионов. Команда из Дортмунда (60 очков) обеспечила себе пятое место в турнирной таблице. «Майнц» (32) поднялся на 15-е место, покинув зону стыковых матчей и гарантировав себе невылет из Бундеслиги напрямую.

В заключительном туре, матчи которого состоятся 18 мая, «Боруссия» примет «Дармштадт», а «Майнц» в гостях сыграет с «Вольфсбургом».

Результаты остальных матчей:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Айнтрахт» — 1:1,

«Кельн» — «Унион» — 3:2,

«Лейпциг» — «Вердер» — 1:1,

«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:1.

Майнц
3:0
Первый тайм: 3:0
Боруссия Д
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