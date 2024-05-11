Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла «Майнцу» в матче Бундеслиги

Встреча, которая прошла в субботу в Майнце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Леонардо Баррейро (12-я минута) и Ли Джэ Сон (19, 23).

«Боруссия» проводила первый матч после выхода в финал Лиги чемпионов. Команда из Дортмунда (60 очков) обеспечила себе пятое место в турнирной таблице. «Майнц» (32) поднялся на 15-е место, покинув зону стыковых матчей и гарантировав себе невылет из Бундеслиги напрямую.

В заключительном туре, матчи которого состоятся 18 мая, «Боруссия» примет «Дармштадт», а «Майнц» в гостях сыграет с «Вольфсбургом».

Результаты остальных матчей:

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Айнтрахт» — 1:1,

«Кельн» — «Унион» — 3:2,

«Лейпциг» — «Вердер» — 1:1,