Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла «Майнцу» в матче Бундеслиги
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла на выезде «Майнцу» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла на выезде «Майнцу» в матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Майнце, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Леонардо Баррейро (12-я минута) и Ли Джэ Сон (19, 23).
«Боруссия» проводила первый матч после выхода в финал Лиги чемпионов. Команда из Дортмунда (60 очков) обеспечила себе пятое место в турнирной таблице. «Майнц» (32) поднялся на 15-е место, покинув зону стыковых матчей и гарантировав себе невылет из Бундеслиги напрямую.
В заключительном туре, матчи которого состоятся 18 мая, «Боруссия» примет «Дармштадт», а «Майнц» в гостях сыграет с «Вольфсбургом».
Результаты остальных матчей:
«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Айнтрахт» — 1:1,
«Кельн» — «Унион» — 3:2,
«Лейпциг» — «Вердер» — 1:1,
«Фрайбург» — «Хайденхайм» — 1:1.