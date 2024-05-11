Супруга Томаса Мюллера отписалась от него в соцсетях и удалила совместные фотографии

Отметим, что Томас и Лиза женаты уже 15 лет, обоим — по 34 года. Лиза — профессиональная наездница. Вместе с Томасом они владеют конным заводом недалеко от Оттерфинга (30 километров к югу от Мюнхена).

Томас Мюллер всю свою профессиональную карьеру провёл в «Баварии». Он является 12-кратным победителем Бундеслиги, 6-кратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов. Также в составе сборной Германии Мюллер выиграл золотые медали чемпионата мира в 2014 году и стал обладателем «Золотой бутсы» чемпионата мира 2010 года (5 мячей + 3 передачи).