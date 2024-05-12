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12:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Мишель Герциг трогательно поздравила Тибо Куртуа с днем рождения: фото красавицы-модели

11 мая свой 32-й день рождения отметил Тибо Куртуа — основной вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии.

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фотографий
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Мишель Герциг, супруга Тибо, трогательно поздравила его в социальных сетях: «С днём рождения, любовь всей моей жизни! Ты лучший муж, лучший отец и лучший человек, которого я знаю. Желаю тебе прежде всего здоровья! А всего остального мы достигнем вместе, бок о бок. Спасибо, что делаешь жизнь на этой планете такой весёлой и смешной, за множество невероятных воспоминаний и прекрасных моментов. Я обещаю раздражать тебя до конца наших дней. Я люблю тебя всегда и навсегда, моя жизнь!».

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