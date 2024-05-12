Мишель Герциг трогательно поздравила Тибо Куртуа с днем рождения: фото красавицы-модели

Мишель Герциг, супруга Тибо, трогательно поздравила его в социальных сетях: «С днём рождения, любовь всей моей жизни! Ты лучший муж, лучший отец и лучший человек, которого я знаю. Желаю тебе прежде всего здоровья! А всего остального мы достигнем вместе, бок о бок. Спасибо, что делаешь жизнь на этой планете такой весёлой и смешной, за множество невероятных воспоминаний и прекрасных моментов. Я обещаю раздражать тебя до конца наших дней. Я люблю тебя всегда и навсегда, моя жизнь!».