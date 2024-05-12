«Милан» устроил из поиска тренера шоу круче «Баварии». В списке 34 кандидата

Если вы думаете, что веселее всего проходят поиски нового тренера «Баварии», то вы ошибаетесь. «Милан» делает это не менее эпично. Более трёх десятков кандидатов, протесты фанатов, метания руководства — всё это в миланском сериале.

В конце апреля 2024 года главный мировой инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Милан» уволит Стефано Пиоли с должности главного тренера. Вместе с 58-летним специалистом клуб выиграл Серию А в 2022 году. Но в нынешнем сезоне «Милан» вылетел из Лиги чемпионов (а затем и из Лиги Европы), не добился победы в Кубке Италии, а в Серии А команда идёт второй. В общем, настало время для перемен. Для «Милана» они станут недешёвым удовольствием. Corriere della Sera сообщает, что досрочное расторжение контракта с Пиоли и его штабом обойдётся клубу в € 10 млн.

Новости о потенциальном новом тренере «Милана» лавиной накрыли медиаполе. О ком только не писали европейские СМИ. Sky Sport опубликовал список из 34 (!) тренеров, которых связывают с назначением в «Милан». В лист попали, например, Юрген Клопп, Хави, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри, Доменико Тедеско, Томас Тухель, Унаи Эмери и Юлиан Нагельсман.

Но основной круг претендентов составили другие специалисты. В разное время кандидатами становились Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Паулу Фонсека, Хулен Лопетеги, Сержиу Консейсау, Марк ван Боммел. Список в итоге сузился до четырёх последних кандидатур. Де Дзерби на пресс-конференции в начале мая заявил, что хочет остаться в «Брайтоне». А с Конте, по информации Calciomercato, переговоры прекратились ещё зимой. У Антонио слишком высокие требования: зарплата € 9 млн плюс бонусы. Также Конте потребовал бы большие инвестиции в состав, что не соответствует экономической стратегии «Милана».

Удивительно, но главным кандидатом для «россонери» стал Лопетеги. В конце апреля La Gazzetta dello Sport сообщила, что переговоры с испанцем продолжаются уже некоторое время. Руководство привлекло умение Хулена работать без значительных инвестиций в состав и развивать молодёжь. Да и послужной список у Лопетеги не самый скромный: «Порту», сборная Испании, мадридский «Реал», «Севилья», «Вулверхэмптон».

Однако болельщики «Милана» с гневом восприняли эту информацию. Они создали петицию против приезда испанца и устроили протесты. А владелец «Милана» Джерри Кардинале получил на телефон сообщение со следующим текстом: «Половина “Сан-Сиро” опустеет, если вы продолжите рассматривать Лопетеги». В итоге боссы «россонери» отказались от приглашения Хулена, прислушавшись к болельщикам.

Затем «Милан» оставил двух кандидатов — Сержиу Консейсау и Паулу Фонсеку. Также появилась информация о подписании Марка ван Боммела. Экс-игрок «Милана» тренирует бельгийский «Антверпен», но принял решение покинуть клуб по окончании сезона. А советник миланцев Златан Ибрагимович считает ван Боммела отличным выбором. Но варианты с Консейсау и Фонсекой наиболее реалистичны. За Сержиу выступает гендиректор «Милана» Джорджио Фурлани, за Паулу — спортивный директор Джеффри Монкада.

И, судя по последней информации итальянских СМИ, преимущество в этой борьбе — у Фурлани. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» связался с Консейсау после того, как изучил профиль Фонсеки. Сам Сержиу настроен покинуть «Порту», хотя пару недель назад он продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Но его согласовывал ещё бывший президент «драконов» Жорже Нуну Пинта да Кошта. Также в контракте есть односторонний пункт, позволяющий ему расторгнуть соглашение летом.

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин рассказал, что Консейсау встретится с новым президентом «Порту» Андре Виллаш-Боашем, чтобы обсудить своё будущее. Агент тренера — легендарный Жорже Мендеш — настаивает на переезде клиента в Италию. Финансовый запрос Сержиу к «Милану» по зарплате — € 4 млн в год, что соответствует стандартам клуба. «Россонери» нравятся резюме Сержиу, выигравшего с «Порту» 10 трофеев за семь сезонов, его опыт в Лиге чемпионов, талант завоёвывать авторитет среди игроков и умение справляться с давлением. Интересный момент: будучи футболистом, Консейсау с 2001 по 2003 год выступал за «Интер». Но сейчас там классно себя чувствует Симоне Индзаги. Так что скоро мы, вероятно, увидим битву Консейсау с бывшим клубом.

При этом Пиоли не уйдёт из жизни «Милана» насовсем. La Repubblica сообщает, что Стефано возглавит «Наполи», подписав с клубом контракт по схеме 2+1. Так что ждём принципиальных встреч! А у «Милана» начнётся новая эпоха с Консейсау. Хотя… не будем спешить. Вдруг мнение боссов миланцев по поводу нового тренера изменится ещё раз.