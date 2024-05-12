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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» не будет чествовать Мбаппе в его последней игре за клуб, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. «ПСЖ» был застигнут врасплох заявлением Килиана Мбаппе об уходе и не планирует проводить чествование футболиста в его последней домашней игре чемпионата Франции за клуб, сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

В пятницу, 10 мая, Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ», за который выступал с 2017 года. В своем видеообращении Мбаппе подчеркнул, что матч Лиги 1 против «Тулузы» 12 мая станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».

Сообщается, что в «ПСЖ» были застигнуты врасплох заявлением футболиста. Клуб не станет проводить чествование Мбаппе в матче с «Тулузой», поскольку на этот вечер уже запланирована церемония награждения в связи с победой «ПСЖ» в чемпионате Франции, которая стала юбилейным, 50-м титулом в истории клуба.

В «ПСЖ» считают, что для подготовки чествования Мбаппе осталось слишком мало времени. На решении руководства также сказались сложные отношения с футболистом президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которого Мбаппе даже не поблагодарил в своем видеообращении.

Не исключается, что «ПСЖ» все же проведет небольшую церемонию чествования Мбаппе перед финальным матчем Кубка Франции против «Лиона», который пройдет 25 мая.

Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (255 мячей). В составе парижского клуба форвард стал шестикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

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