«ПСЖ» не будет чествовать Мбаппе в его последней игре за клуб, пишут СМИ

В пятницу, 10 мая, Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ», за который выступал с 2017 года. В своем видеообращении Мбаппе подчеркнул, что матч Лиги 1 против «Тулузы» 12 мая станет для него последней домашней игрой на «Парк де Пренс».

Сообщается, что в «ПСЖ» были застигнуты врасплох заявлением футболиста. Клуб не станет проводить чествование Мбаппе в матче с «Тулузой», поскольку на этот вечер уже запланирована церемония награждения в связи с победой «ПСЖ» в чемпионате Франции, которая стала юбилейным, 50-м титулом в истории клуба.

В «ПСЖ» считают, что для подготовки чествования Мбаппе осталось слишком мало времени. На решении руководства также сказались сложные отношения с футболистом президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которого Мбаппе даже не поблагодарил в своем видеообращении.

Не исключается, что «ПСЖ» все же проведет небольшую церемонию чествования Мбаппе перед финальным матчем Кубка Франции против «Лиона», который пройдет 25 мая.