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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» обыграл «Эмполи» и гарантировал место в Лиге Европы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Римский «Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лацио
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в воскресенье в столице Италии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Патрик (45+3) и Матиас Весино (89).

«Лацио» (59 очков) занимает седьмое место в таблице, команда не опустится ниже этой позиции, таким образом, она гарантировала себе путевку в Лигу Европы следующего сезона. «Эмполи» (32) расположился на 17-й строчке.

В следующем туре «Лацио» сыграет в Милане с «Интером», «Эмполи» поедет в гости к «Удинезе». Матчи пройдут 19 мая.

Лацио
2:0
Первый тайм: 1:0
Эмполи
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