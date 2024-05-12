«Лацио» обыграл «Эмполи» и гарантировал место в Лиге Европы
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Римский «Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Римский «Лацио» обыграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в столице Италии, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Патрик (45+3) и Матиас Весино (89).
«Лацио» (59 очков) занимает седьмое место в таблице, команда не опустится ниже этой позиции, таким образом, она гарантировала себе путевку в Лигу Европы следующего сезона. «Эмполи» (32) расположился на 17-й строчке.
В следующем туре «Лацио» сыграет в Милане с «Интером», «Эмполи» поедет в гости к «Удинезе». Матчи пройдут 19 мая.