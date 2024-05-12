Игрок европейской сборной принес «Елимаю» победу в драматичном матче

Источник: ФК "Елимай"

При домашней поддержке команда Андрея Карповича сумели добыть победу, забив решающий гол на последних минутах.

Счет в игре был открыт на 38-й минуте, голом отметился экс-игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев.

В конце встречи, на 88-й минуте хавбек «Шахтера» Абылайхан Назымханов выровнял положение.

Однако, в компенсированное время «Елимай» вырвал победу. После подачи с углового голевой удар нанес полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун.