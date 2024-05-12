Игрок европейской сборной принес «Елимаю» победу в драматичном матче
В Семее состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Елимай» сыграл с «Шахтером», передают Vesti.kz.
В Семее состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Елимай» сыграл с «Шахтером», передают Vesti.kz.
При домашней поддержке команда Андрея Карповича сумели добыть победу, забив решающий гол на последних минутах.
Счет в игре был открыт на 38-й минуте, голом отметился экс-игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев.
В конце встречи, на 88-й минуте хавбек «Шахтера» Абылайхан Назымханов выровнял положение.
Однако, в компенсированное время «Елимай» вырвал победу. После подачи с углового голевой удар нанес полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун.
Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, «Елимай» после семи сыгранных матчей набрал 14 очков. «Шахтер» в свою очередь продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ, набрав четыре очка по итогам семи игр.