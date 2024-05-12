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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок европейской сборной принес «Елимаю» победу в драматичном матче

В Семее состоялся матч 8-го тура чемпионата Казахстана, где местный «Елимай» сыграл с «Шахтером», передают Vesti.kz.

Шахтер Кг
ЕлимайЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Елимай"

При домашней поддержке команда Андрея Карповича сумели добыть победу, забив решающий гол на последних минутах.

Счет в игре был открыт на 38-й минуте, голом отметился экс-игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев.

В конце встречи, на 88-й минуте хавбек «Шахтера» Абылайхан Назымханов выровнял положение.
Однако, в компенсированное время «Елимай» вырвал победу. После подачи с углового голевой удар нанес полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун.

Матч завершился со счетом 2:1. Таким образом, «Елимай» после семи сыгранных матчей набрал 14 очков. «Шахтер» в свою очередь продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ, набрав четыре очка по итогам семи игр.

Елимай
-:-
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
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