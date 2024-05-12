«Кайрат» добыл сенсационный результат в матче с удалением

Источник: ФК "Кайрат"

В первом тайме команды не порадовали болельщиков голами. После перерыва ход игры изменился. На 55-й минуте прямую красную карточку заработал полузащитник «Кайрата» Арсен Буранчиев.

На удивление, алматинцы после того как остались в меньшинстве заиграли более активно и сумели выйти вперед. На 66-й минуте Адлет Садыбеков головой замкнул подачу со штрафного.

«Женис» несмотря на численное преимущество так и не сумел выровнять положение. А в конце встречи Вячеслав Швырев окончательно утвердил победу «Кайрата», забив второй гол.