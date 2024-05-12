«Кайрат» добыл сенсационный результат в матче с удалением
В матче 8-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» сыграл на выезде с «Женисом» и добыл победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 8-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» сыграл на выезде с «Женисом» и добыл победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом тайме команды не порадовали болельщиков голами. После перерыва ход игры изменился. На 55-й минуте прямую красную карточку заработал полузащитник «Кайрата» Арсен Буранчиев.
На удивление, алматинцы после того как остались в меньшинстве заиграли более активно и сумели выйти вперед. На 66-й минуте Адлет Садыбеков головой замкнул подачу со штрафного.
«Женис» несмотря на численное преимущество так и не сумел выровнять положение. А в конце встречи Вячеслав Швырев окончательно утвердил победу «Кайрата», забив второй гол.
«Кайрат» после восьми туров имеет в своем активе 14 очков и входит в число лидеров чемпионата Казахстана.