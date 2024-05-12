«Кайсар» совершил камбэк в матче с «Астаной»

Команда Григория Бабаяна потеряла очки с кызылординским клубом на своем поле. Счет в матче был открыт на 57-й минуте — отличился лидер столичного клуба Марин Томасов.

Однако, подопечные Виктора Кумыкова не сдались и на 93-й минуте забили спасительный гол, мяч оформил Валерий Громыко.