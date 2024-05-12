«Кайсар» совершил камбэк в матче с «Астаной»
В матче восьмого тура чемпионата Казахстана «Астана» на стадионе «Хан Тенгри» сыграла с «Кайсаром», передают Vesti.kz.
Астана
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В матче восьмого тура чемпионата Казахстана «Астана» на стадионе «Хан Тенгри» сыграла с «Кайсаром», передают Vesti.kz.
Команда Григория Бабаяна потеряла очки с кызылординским клубом на своем поле. Счет в матче был открыт на 57-й минуте — отличился лидер столичного клуба Марин Томасов.
Однако, подопечные Виктора Кумыкова не сдались и на 93-й минуте забили спасительный гол, мяч оформил Валерий Громыко.
«Астана» набрала 12 очков после 8 туров. «Кайсар» остается в числе аутсайдеров — у команды Кумыкова шесть очков после семи игр.