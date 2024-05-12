«Бавария» победила «Вольфсбург» в 500-м матче Нойера в Бундеслиге

Встреча, прошедшая в Мюнхене в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ловро Звонарек (4-я минута), для которого этот гол стал дебютным за основную команду «Баварии», и Леон Горецка (13).

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер провел свой 500-й матч в Бундеслиге. Он не отыграл встречу до конца, его заменили на 74-й минуте.

В другом матче тура «Хоффенхайм» разгромил на выезде «Дармштадт» со счетом 6:0. У победителей по дублю оформили Ила Бебу (2 и 51) и Максимилиан Байер (6 и 44), еще по мячу забили Павел Кадержабек (22) и Озан Кабак (26).