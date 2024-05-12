«Бавария» победила «Вольфсбург» в 500-м матче Нойера в Бундеслиге
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли на своем поле «Вольфсбург» в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» переиграли на своем поле «Вольфсбург» в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Мюнхене в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Ловро Звонарек (4-я минута), для которого этот гол стал дебютным за основную команду «Баварии», и Леон Горецка (13).
Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер провел свой 500-й матч в Бундеслиге. Он не отыграл встречу до конца, его заменили на 74-й минуте.
В другом матче тура «Хоффенхайм» разгромил на выезде «Дармштадт» со счетом 6:0. У победителей по дублю оформили Ила Бебу (2 и 51) и Максимилиан Байер (6 и 44), еще по мячу забили Павел Кадержабек (22) и Озан Кабак (26).
«Бавария» набрала 72 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отодвинув на третью строчку «Штутгарт» (70). «Хоффенхайм» (43 очка) вышел на седьмое место, которое как минимум даст право выступить в Лиге конференций в новом сезоне, обойдя на один балл «Фрайбург». «Вольфсбург» прервал трехматчевую победную серию и занимает 12-ю позицию, лишившись шансов на еврокубки. «Дармштадт» (17 очков) остается на последнем, 18-м месте и покинет элитный дивизион по итогам сезона.