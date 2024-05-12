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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» нанес «Тоболу» первое поражение в сезоне

В центральном матче восьмого тура чемпионата Казахстана «Ордабасы» в Шымкенте сыграл с «Тоболом», передают Vesti.kz.

Ордабасы
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: qfl.kz

Встреча обладателя Кубка Казахстана и действующего чемпиона страны ожидалась с большим интересом. Кроме того, в этом году команды уже встречались в рамках Суперкубка страны, где костанайцы добыли победу в серии пенальти.

В первом тайме подопечные Александра Седнева открыли счет. Бывший форвард сборной Украины Артем Беседин воспользовался ошибкой вратаря «Тобола» Стаса Покатилова и отправил мяч в сетку.

Во второй половине тренер «Тобола» Милич Чурчич пытался перевернуть игру с помощью замен, однако счет остался неизменным.

При этом, в конце игры, на 92-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тобола» и удалил сербского защитника Ивана Миладиновича. Однако Максим Федин не реализовал удар с одиннадцатиметровой точки.

Благодаря этой победе «Ордабасы» догнал все тот же «Тобол» по набранным очкам — теперь у команд по 12 баллов.

Ордабасы
1:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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