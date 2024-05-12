«Ордабасы» нанес «Тоболу» первое поражение в сезоне

Источник: qfl.kz

Встреча обладателя Кубка Казахстана и действующего чемпиона страны ожидалась с большим интересом. Кроме того, в этом году команды уже встречались в рамках Суперкубка страны, где костанайцы добыли победу в серии пенальти.

В первом тайме подопечные Александра Седнева открыли счет. Бывший форвард сборной Украины Артем Беседин воспользовался ошибкой вратаря «Тобола» Стаса Покатилова и отправил мяч в сетку.

Во второй половине тренер «Тобола» Милич Чурчич пытался перевернуть игру с помощью замен, однако счет остался неизменным.

При этом, в конце игры, на 92-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тобола» и удалил сербского защитника Ивана Миладиновича. Однако Максим Федин не реализовал удар с одиннадцатиметровой точки.