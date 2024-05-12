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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана».

Ювентус
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Санторо. Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Ювентус» сыграл вничью в пятом матче Серии А подряд.

На 27-й минуте счёт открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. «Ювентус» ушёл от поражения усилиями полузащитника Адриена Рабьо на 90+1-й минуте.

Ранее «Ювентус» поделил очки с «Ромой» (1:1), «Миланом» (0:0), «Кальяри» (2:2), и «Торино» (0:0).

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 36 матчей. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).

Ювентус
1:1
Первый тайм: 0:1
Салернитана
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