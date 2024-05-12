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22:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Байер» продлил серию без поражений до 50 матчей

«Байер» продлил свою рекордную серию без поражений во всех турнирах.

Бохум
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
«Байер» продлил серию без поражений до 50 матчей | Источник: Спорт-Экспресс

12 мая команда Хаби Алонсо на выезде разгромила «Бохум» в матче 33-го тура немецкой бундеслиги — 5:0. Теперь в активе «Байера» 50 матчей без поражений подряд.

«Байер» стал третьей командой в истории европейского футбола, сумевшей достигнуть отметки в 50 матчей без поражений. Ранее этого добивались «Селтик» (52 матча с 1915 по 1917 годы) и бельгийский «Юнион» (60, 1933−1935).

«Байер» (87 очко) лидирует в бундеслиге. Команда Хаби Алонсо ранее досрочно стала чемпионом Германии.

Бохум
0:5
Первый тайм: 0:2
Байер
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