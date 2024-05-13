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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» обыграла «Рому» в ключевом матче за место в ЛЧ. Миранчук вышел на 88-й минуте

В Бергамо, на стадионе «Джевисс», завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» одержала победу над «Ромой» (2:1).

Аталанта
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Победу бергамаскам принёс дубль бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе, причём хавбек забил с разницей в две минуты — на 18-й и 20-й минутах встречи.

Единственный гол гостей на счету Лоренцо Пеллегрини, который отличился с 11-метровой отметки.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе и появился на поле лишь на 88-й минуте, заменив Эдерсона. Отметиться результативными действиями россиянину не удалось.

«Аталанта» набрала 63 очка и закрепилась на пятом месте в турнирной таблице — последнем из дающих право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Рома» осталась на шестой строчке с 60 очками.

Аталанта
2:1
Первый тайм: 2:0
Рома
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