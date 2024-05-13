«Аталанта» обыграла «Рому» в ключевом матче за место в ЛЧ. Миранчук вышел на 88-й минуте

Победу бергамаскам принёс дубль бельгийского полузащитника Шарля Де Кетеларе, причём хавбек забил с разницей в две минуты — на 18-й и 20-й минутах встречи.

Единственный гол гостей на счету Лоренцо Пеллегрини, который отличился с 11-метровой отметки.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе и появился на поле лишь на 88-й минуте, заменив Эдерсона. Отметиться результативными действиями россиянину не удалось.