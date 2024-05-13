Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.05
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
12.05
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
12.05
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
12.05
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
12.05
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
12.05
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
12.05
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
12.05
Бохум
Байер
Футбол. Зарубежный
12.05
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Премьер-лига
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
12.05
Ювентус
Салернитана
Футбол. Зарубежный
12.05
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
12.05
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Первая лига
12.05
Волгарь
Черноморец
Футбол. Зарубежный
12.05
Атлетико
Сельта
Футбол. Первая лига
12.05
Акрон
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
12.05
КАМАЗ
Родина
Футбол. Первая лига
12.05
Ленинградец
Химки
Футбол. Премьер-лига
12.05
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
12.05
Дармштадт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
12.05
Дженоа
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
12.05
Верона
Торино
Футбол. Первая лига
12.05
Торпедо
Алания
Футбол. Первая лига
12.05
Сокол
Тюмень
Футбол. Зарубежный
12.05
Кадис
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
12.05
Оренбург
Локомотив
Футбол. Первая лига
12.05
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
12.05
Лацио
Эмполи
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
12.05
Марсель
Лорьян
12.05
Ренн
Ланс
12.05
ПСЖ
Тулуза
12.05
Нант
Лилль
12.05
Монпелье
Монако
12.05
Страсбур
Метц
12.05
Клермон Фут
Лион
10.05
Ницца
Гавр
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижский клуб

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза».

ПСЖ
ТулузаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Тулуза» одержала победу со счётом 3:1.

В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, который проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. За «Тулузу» забили Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 43 очка.

В параллельных матчах «Нант» уступил «Лиллю» (1:2), «Марсель» обыграл «Лорьян» (3:1), а «Ренн» и «Ланс» поделили очки (1:1).

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:1
Тулуза
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь