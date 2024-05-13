«ПСЖ» проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижский клуб

Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Тулуза» одержала победу со счётом 3:1.

В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, который проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. За «Тулузу» забили Тейс Даллинга, Янн Гбоу и Франк Магри.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 70 очков за 32 матча. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 43 очка.