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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции

«Монако» на своем поле обыграл «Монпелье» в матче 33-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Монако
МонпельеЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Монако» Головина стал вице-чемпионом Франции | Источник: Спорт-Экспресс

Победу монегаскам принесли голы Кассума Уттара (52-я минута) и Юссуфа Фофана (65-я). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (64 очка) за тур до завершения чемпионата гарантировал себе второе место по итогам сезона. Команда Ади Хюттера опережает «Лилль», занимающий третье место, на 6 очков.

«Монпелье» (40) идет 12-м в турнирной таблице.

Монпелье
0:2
Первый тайм: 0:0
Монако
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