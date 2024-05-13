«Болонья» впервые за 60 лет примет участие в Лиге чемпионов

Команда идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков, и за два тура до конца чемпионата Италии гарантировал себе как минимум пятую строчку. В последний раз «Болонья» принимала участие в главном еврокубковом турнире в 1964 году, где уступила бельгийскому «Андерлехту» в предварительном раунде.