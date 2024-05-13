«Болонья» впервые за 60 лет примет участие в Лиге чемпионов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Болонья» примет участие в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2024/25.
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Болонья» примет участие в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Команда идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 67 очков, и за два тура до конца чемпионата Италии гарантировал себе как минимум пятую строчку. В последний раз «Болонья» принимала участие в главном еврокубковом турнире в 1964 году, где уступила бельгийскому «Андерлехту» в предварительном раунде.
Также участие в Лиге чемпионов-2024/25 себе обеспечил «Ювентус», который, как и «Болонья», не опустится ниже пятой строчки турнирной таблицы. Это стало известно после победы «Аталанты» над «Ромой» (2:1) в матче 36-го тура.