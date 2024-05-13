«Бавария» объявила об уходе Шупо-Мотинга и Сарра

Шупо-Мотингу 35 лет. Он выступал за «Баварию» с 5 октября 2020 года, куда перешел из французского «Пари Сен-Жермен». Всего камерунский нападающий провел за мюнхенский клуб 122 матча, забил 38 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Я хотел бы поблагодарить “Баварию” за прекрасное и успешное время. Играть за этот великий клуб было моей мечтой, я всегда отдавал все ради команды и наших выдающихся болельщиков», — заявил Шупо-Мотинг.

Сарр также стал игроком «Баварии» 5 октября 2020 года, перейдя из французского «Марселя». На счету 32-летнего сенегальского защитника 33 матча за клуб, один мяч и четыре голевые передачи.

«Я счастлив, что был частью этого великого клуба и семьи “Баварии” на протяжении четырех лет. Я хотел бы поблагодарить весь клуб и его замечательных болельщиков за поддержку. Я желаю “Баварии” всего наилучшего в будущем. Я всегда буду носить этот клуб в своем сердце», — сказал Сарр.