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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» объявила об уходе Шупо-Мотинга и Сарра

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте объявила об уходе футболистов Эрика Шупо-Мотинга и Буна Сарра из клуба по окончании сезона в связи с истечением срока контрактов.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Шупо-Мотингу 35 лет. Он выступал за «Баварию» с 5 октября 2020 года, куда перешел из французского «Пари Сен-Жермен». Всего камерунский нападающий провел за мюнхенский клуб 122 матча, забил 38 мячей и отдал 13 результативных передач.

«Я хотел бы поблагодарить “Баварию” за прекрасное и успешное время. Играть за этот великий клуб было моей мечтой, я всегда отдавал все ради команды и наших выдающихся болельщиков», — заявил Шупо-Мотинг.

Сарр также стал игроком «Баварии» 5 октября 2020 года, перейдя из французского «Марселя». На счету 32-летнего сенегальского защитника 33 матча за клуб, один мяч и четыре голевые передачи.

«Я счастлив, что был частью этого великого клуба и семьи “Баварии” на протяжении четырех лет. Я хотел бы поблагодарить весь клуб и его замечательных болельщиков за поддержку. Я желаю “Баварии” всего наилучшего в будущем. Я всегда буду носить этот клуб в своем сердце», — сказал Сарр.

В составе «Баварии» оба футболиста стали трехкратными чемпионами Германии, обладателями Суперкубка страны и победителями клубного чемпионата мира. Текущий чемпионат Германии досрочно выиграл «Байер». Ранее «Бавария» побеждала в Бундеслиге на протяжении 11 лет подряд.

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