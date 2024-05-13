СМИ назвали двух кандидатов на пост главного тренера «Баварии»
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Руководство немецкого футбольного клуба «Бавария» видит итальянца Роберто де Дзерби одним из главных кандидатов на пост главного тренера, сообщает Bild.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Руководство немецкого футбольного клуба «Бавария» видит итальянца Роберто де Дзерби одним из главных кандидатов на пост главного тренера, сообщает Bild.
По информации источника, в кандидатуре Де Дзерби заинтересован спортивный директор клуба Макс Эберль. Сам специалист хотел бы остаться в английском «Брайтоне», но у него есть разногласия с руководством клуба.
Другим кандидатом на должность является бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Как сообщает Aberzeitung, у уже тренировавшего «Баварию» немца есть два условия для возвращения в команду. Специалист хотел бы контракт больше, чем на один год, а также, чтобы в его тренерский штаб вошли Мирослав Клозе и Тони Тапалович.
В настоящий момент «Баварию» тренирует Томас Тухель, который покинет клуб летом. При нем мюнхенский клуб впервые с сезона- 2012/13 не выиграл Бундеслигу, команда идет второй в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Бавария» дошла до полуфинала.