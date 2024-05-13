Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
12.05
Бетис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
12.05
Клермон Фут
Лион
Футбол. Зарубежный
12.05
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
12.05
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
12.05
Нант
Лилль
Футбол. Зарубежный
12.05
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
12.05
Бохум
Байер
12.05
Бавария
Вольфсбург
12.05
Дармштадт
Хоффенхайм
11.05
Майнц
Боруссия Д
11.05
Боруссия М
Айнтрахт Ф
11.05
Кельн
Унион Б
11.05
Фрайбург
Хайденхайм
11.05
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали двух кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Руководство немецкого футбольного клуба «Бавария» видит итальянца Роберто де Дзерби одним из главных кандидатов на пост главного тренера, сообщает Bild.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, в кандидатуре Де Дзерби заинтересован спортивный директор клуба Макс Эберль. Сам специалист хотел бы остаться в английском «Брайтоне», но у него есть разногласия с руководством клуба.

Другим кандидатом на должность является бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Как сообщает Aberzeitung, у уже тренировавшего «Баварию» немца есть два условия для возвращения в команду. Специалист хотел бы контракт больше, чем на один год, а также, чтобы в его тренерский штаб вошли Мирослав Клозе и Тони Тапалович.

В настоящий момент «Баварию» тренирует Томас Тухель, который покинет клуб летом. При нем мюнхенский клуб впервые с сезона- 2012/13 не выиграл Бундеслигу, команда идет второй в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Бавария» дошла до полуфинала.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь