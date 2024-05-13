СМИ назвали двух кандидатов на пост главного тренера «Баварии»

По информации источника, в кандидатуре Де Дзерби заинтересован спортивный директор клуба Макс Эберль. Сам специалист хотел бы остаться в английском «Брайтоне», но у него есть разногласия с руководством клуба.

Другим кандидатом на должность является бывший тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик. Как сообщает Aberzeitung, у уже тренировавшего «Баварию» немца есть два условия для возвращения в команду. Специалист хотел бы контракт больше, чем на один год, а также, чтобы в его тренерский штаб вошли Мирослав Клозе и Тони Тапалович.