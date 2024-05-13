СМИ узнали об интересе «Аль-Иттихада» к вратарю «Барселоны»

По информации источника, «Аль-Иттихад» намерен приобрести немецкого голкипера после завершения сезона. Спортивный директор клуба Рамон Планес, который раньше работал в «Барселоне», уверен, что вратарь идеально подойдет команде.

Тер Штегену 32 года. Он перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в мае 2014 года. В составе «Барселоны» тер Штеген стал пятикратным чемпионом Испании и пятикратным обладателем Кубка страны, также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. В августе немец продлил контракт с каталонским клубом до 2028 года.