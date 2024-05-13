Жиру объявил об уходе из «Милана»
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французский футболист Оливье Жиру заявил, что покинет итальянский «Милан» после завершения сезона.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французский футболист Оливье Жиру заявил, что покинет итальянский «Милан» после завершения сезона.
Ранее СМИ сообщали, что летом форвард перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес».
«Я хочу сказать вам, что следующие две игры “Милана” станут для меня последними в составе команды. Я продолжу свою карьеру в MLS. Я горжусь тем, что я сделал в “Милане” в течение трех сезонов. Сейчас подходящее время, чтобы объявить об этом. Простите, для меня это эмоциональный момент. Моя история в “Милане” закончится в этом сезоне, но этот клуб навсегда останется в моем сердце», — заявил Жиру в видеообращении, опубликованном на странице «Милана» в соцсети.
Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии. Форвард становился чемпионом Франции в составе «Монпелье», трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии в качестве игрока лондонского «Арсенала», а также становился победителем Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси».
Вместе со сборной Франции Жиру стал победителем чемпионата мира 2018 года в России. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 57 голов в 131 матче.