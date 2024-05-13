Жиру объявил об уходе из «Милана»

«Я хочу сказать вам, что следующие две игры “Милана” станут для меня последними в составе команды. Я продолжу свою карьеру в MLS. Я горжусь тем, что я сделал в “Милане” в течение трех сезонов. Сейчас подходящее время, чтобы объявить об этом. Простите, для меня это эмоциональный момент. Моя история в “Милане” закончится в этом сезоне, но этот клуб навсегда останется в моем сердце», — заявил Жиру в видеообращении, опубликованном на странице «Милана» в соцсети.