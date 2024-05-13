Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
12.05
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
12.05
Ренн
Ланс
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
12.05
Аталанта
Рома
12.05
Ювентус
Салернитана
12.05
Верона
Торино
12.05
Дженоа
Сассуоло
12.05
Лацио
Эмполи
11.05
Милан
Кальяри
11.05
Наполи
Болонья
10.05
Фрозиноне
Интер
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жиру объявил об уходе из «Милана»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французский футболист Оливье Жиру заявил, что покинет итальянский «Милан» после завершения сезона.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что летом форвард перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес».

«Я хочу сказать вам, что следующие две игры “Милана” станут для меня последними в составе команды. Я продолжу свою карьеру в MLS. Я горжусь тем, что я сделал в “Милане” в течение трех сезонов. Сейчас подходящее время, чтобы объявить об этом. Простите, для меня это эмоциональный момент. Моя история в “Милане” закончится в этом сезоне, но этот клуб навсегда останется в моем сердце», — заявил Жиру в видеообращении, опубликованном на странице «Милана» в соцсети.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. Вместе с командой он стал чемпионом Италии. Форвард становился чемпионом Франции в составе «Монпелье», трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии в качестве игрока лондонского «Арсенала», а также становился победителем Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси».

Вместе со сборной Франции Жиру стал победителем чемпионата мира 2018 года в России. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 57 голов в 131 матче.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь