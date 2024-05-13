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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи перед матчем с «Тулузой», сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи | Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, причиной потасовки стал вопрос функционера о том, почему футболист специально не упомянул его в своем прощальном видео. Для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.

Матч с «Тулузой» прошел вчера, 12 мая, и завершился поражением «ПСЖ» со счетом 3:1. Мбаппе забил единственный гол. Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед его последним домашним матчем за парижан.

Ранее сообщалось, что Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Футболист объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента. Форвард не упомянул имени Аль-Хелаифи в прощальном видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.

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