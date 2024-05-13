Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Аль-Хелаифи | Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, причиной потасовки стал вопрос функционера о том, почему футболист специально не упомянул его в своем прощальном видео. Для разговора француз и Аль-Хелаифи ушли в отдельное помещение, из которого доносились крики и звуки борьбы.

Матч с «Тулузой» прошел вчера, 12 мая, и завершился поражением «ПСЖ» со счетом 3:1. Мбаппе забил единственный гол. Фанаты «ПСЖ» освистали Мбаппе перед его последним домашним матчем за парижан.

Ранее сообщалось, что Мбаппе на протяжении нескольких месяцев находится в конфликте с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.