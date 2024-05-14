«Барселона» дома обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на второе место в таблице Примеры

Игра проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадро Фернандесом. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

На 40-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямал открыл счёт в игре. На 93-й минуте крайний нападающий Рафинья реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248811&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями.