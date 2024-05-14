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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Огненный матч «Ливерпуля» в АПЛ! Шесть голов, камбэк «Астон Виллы», фейл чемпиона мира

А ещё был промах с метра по пустым воротам.

Астон Вилла
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Астон Вилла — Ливерпуль — 3:3, обзор матча 37-го тура АПЛ, Мартинес, Гакпо, Тилеманс, Карлос, Дуран, 13 мая 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Заключительный матч 37-го тура АПЛ получился по-настоящему огненным. «Астон Вилла» и «Ливерпуль» выдали полноценный концерт, но разошлись миром.

Если вы опоздали к началу матча, то пропустили фейл Эмилиано Мартинеса. Лучший вратарь ЧМ-2022 порадовал фанатов «Тоттенхэма» после того, как запустил мяч в сетку. Да, гостям частично помог рикошет от груди Пау Лопеса, но это было некритично. Мартинес не зафиксировал мяч, а потом нелепо упустил его за линию ворот.

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Вы спросите: а при чём здесь болельщики «Тоттенхэма»? Всё просто. «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» рубятся за место в зоне Лиги чемпионов. Перед матчем команда Унаи Эмери находилась на четвёртой строчке в таблице, а «Тоттенхэм» отставал на четыре очка. Победа «Астон Виллы» лишила бы лондонский клуб шансов на ЛЧ.

Хозяева провалили первые минуты. Мог забивать Мохамед Салах — мяч после удара египтянина ушёл на угловой через рикошет. А чуть позже Коди Гакпо с острого угла влепил в штангу. Боковой поднял флажок, но если офсайд и был, то на тоненького. Казалось, что «Астон Вилле» просто нечего ловить.

Впрочем, команде Эмери потребовалось немного времени, чтобы сравнять счёт. Юри Тилеманс классно пальнул в угол, но этот гол сделал Олли Уоткинс. Нападающий на дриблинге проскочил в лицевую и удобно выложил мяч под удар одноклубнику. Почему Юри оказался один и бил без сопротивления? Этот вопрос следует задать футболистам «Ливерпуля». Уоткинс отдал 13-й голевой пас в сезоне — лучший результат в топ-5 лигах Европы.

Два гола к 12-й минуте — круто. Но команды на этом не остановились. 23-я минута — «Ливерпуль» снова выходит вперёд. На этот раз Коди Гакпо доработал попытку Джо Гомеса после включения Мартинеса. Судьи долго проверяли эпизод, чертили линии и не нашли офсайда у Гомеса. После этого Саймону Хуперу оставалось указать на центр поля. Где-то радовались болельщики «Тоттенхэма».

А потом «Астон Вилла» пополнила коллекцию футбольных курьёзов. Хозяевам оказалось мало эпизода с ляпом у своих ворот, и они отметились фейлом у чужих. Леон Бэйли выдал изумительную передачу на линию вратарской «Ливерпуля», а Диего Карлосу нужно было только правильно подставить ногу, чтобы мяч оказался в сетке. Что сделал защитник? Не попал в пустые ворота! Как вообще такое возможно?

Под конец тайма Бэйли тоже простил «Ливерпуль» — вышел один на один с голкипером и бахнул значительно выше ворот. Неудивительно, что по итогам первого тайма «Астон Вилла» наиграла на 1,64 ожидаемых гола, а соперник — на 1,17. И это при том, что «Ливерпуль» владел мячом 58% игрового времени.

Интересно, чем занимались футболисты «Астон Виллы» в перерыве? Они пропустили третий мяч всего через три минуты после старта второй половины. Навес Харви Эллиотта, красивый удар Джарелла Куансы головой — мяч рикошетом от штанги влетел в ворота. «Астон Вилла» быстро ответила, но судья отменил гол из-за офсайда у Бэйли. А позже хозяева чудом не наказали Алисона за «привоз».

Концовка получилась достаточно событийной. Николо Дзаньоло вышел на замену, но ушёл через 14 минут из-за травмы. Плюс был отменённый из-за офсайда гол Дарвина Нуньеса. А последние минуты прошли под знаком Джона Дурана — два гола за четыре минуты!

В первом случае хозяева накрыли соперника на чужой половине, а во втором Джону банально повезло. Мяч после сильного паса Диаби попал в бедро Дурану и перелетел мимо ошарашенного Алисона — 3:3. Знаменитый голливудский актёр Том Хэнкс, болеющий за «Виллу», радовался на стадионе больше других.

Мог «Ливерпуль» и проиграть, но Алисон вытащил удар Муссы Диаби. А ещё был момент, когда футболисты «Астон Виллы» требовали назначить пенальти. По их мнению, ван Дейк сыграл рукой в штрафной, но судья после проверки эпизода показал, что нужно продолжать матч. В итоге «Астон Вилла» наиграла на 3,71 ожидаемых гола, «Ливерпуль» — на 1,98.

«Астон Вилла» ушла от поражения, и у неё приличные шансы на топ-4. Если 13 мая «Тоттенхэм» не обыграет дома «Сити», то команда Эмери гарантирует себе место в ЛЧ. При другом раскладе всё решится в заключительном туре, когда «Астон Вилла» встретится на выезде с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» — с «Шеффилд Юнайтед».

Кирилл Закатченко

Астон Вилла
3:3
Первый тайм: 1:2
Ливерпуль
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