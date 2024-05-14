Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
13.05
Фиорентина
Монца
Футбол. Зарубежный
13.05
Лечче
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
Спартак
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
13.05
Барселона
Реал Сосьедад
12.05
Бетис
Альмерия
12.05
Валенсия
Райо Вальекано
12.05
Атлетико
Сельта
12.05
Кадис
Хетафе
11.05
Атлетик
Осасуна
11.05
Гранада
Реал
11.05
Вильярреал
Севилья
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барса» вернула своё. А Захарян так останется даже без Лиги Европы

«Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне», а россиянин запомнился неплохим штрафным.

Барселона
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Барселона — Реал Сосьедад — 2:0, обзор матча 35-го тура чемпионата Испании, как сыграл Арсен Захарян, подробности | Источник: Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» колбасит весь сезон. Ещё в марте они выиграли трижды подряд и, казалось, закрепились в зоне еврокубков. Но потом кошмарный апрель с нулём побед. Май, где удалось обыграть посыпавшийся «Лас Пальмас» — и вот «Барселона», которая решает совсем другие задачи.

Каталонцы вовсю бьются за второе место в таблице. Это и престиж, и гарантированное участие в Суперкубке Испании. А ещё второе место точно увеличит шансы Хави продолжить работу с командой. До конца непонятно, хотят ли этого сами игроки, но после объявления об уходе летом всем будто и правда стало легче. Так что почему бы и не остаться?

Главный тренер «Барсы» слегка удивил выбором основы. Хотя бы тем, что выпустил в центре обороны пару Мартинес — Кубарси. Но Альгуасиль переплюнул своего коллегу. Хотя вряд ли этому уже кто-то удивляется. Опять порция экспериментов от тренера — в этот раз он решил попробовать схему с тремя центральными защитниками. Это, на секунду, в период, когда важно каждое набранное очко. Ведь «Сосьедад» сейчас в принципе вне зоны Лиги Европы — хотя амбиции попасть туда живы. Альгуасиль оставил в запасе и Арсена Захаряна. В последних двух матчах он выходил на замену. Так случилось и с «Барселоной».

Матч начался по удивительному сценарию. Ведь мяч под контроль взял «Реал Сосьеадад». Да-да, контроль против «Барсы», играющей дома и любящей контроль. Но соперника это вообще не смущало. Они согласились на игру вторым номером. Без претензий на владение. Первый полумомент создали как раз гости: на пятой минуте мяч отлетел к Бекеру, но тот не из самой выгодной позиции пробил выше ворот. В оставшейся части тайма агрессивный нападающий в основном попадал в офсайды, нежели совершал полезные действия. Более того — раз он даже забил. Но судьи, естественно, зафиксировали «вне игры».

У «Барселоны» не клеилось в атаке в первую часть тайма. Было совсем плохо. По лицу Хави можно было считать, что он хочет поменять полкоманды. Но потом что-то наладилось. Ямал разбегался, Левандовски поймал темп — и в середине тайма они соорудили момент. Но неудачно. На 38-й минуте Рафинья пульнул в штангу, а Гюндоган не смог добить. И чуть ли не в следующей атаке получилось! Герои всё те же: Левандовски выдал очень тонкий пас на Гюндогана, тот покатил на Ямала, а юноша чётко щелкнул в дальний.

Бекер под финиш тайма решил развеселить всех тем, что не попал в офсайд. Но удивился от этого не меньше других, поэтому ударил совсем плохо. Так стилистически удивительная «Барса» добилась преимущества, которое потом хладнокровно охраняла.

Удивительно, что Альгуасиль ничего не поменял в перерыве. Хотя обновление в атаке уж очень напрашивалось. Но во втором тайме даже Бекер устал залезать в офсайд, либо партнёры просто его игнорировали. «Барса» тоже особо не активничала. Но на один момент «Сосьедад» всё-таки наиграл — Мендес самостоятельно прорвался по центру и с отличной позиции бил по воротам. Тер Штеген остался в своём углу, и мяч чудом не залетел в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

На замены тренер «Сосьедада» решился только на 70-й минуте. А на 79-й выпустил Арсена Захаряна. Одним моментом россиянин запомнился: неплохо исполнил штрафной, хоть и в руки голкипера. Кроме этого, «Сосьедад», по сути, ничего не создал. Но приятно, что такой опасный стандарт отдали Арсену.

А уже в добавленное время рефери разглядел руку в штрафной гостей. Рафинья увеличил преимущество в счёте с пенальти.

«Барса» вернулась на второе место (в том числе из-за ничьей «Жироны»). Но впереди ещё три тура. «Сосьедад» вне зоны ЛЕ — на седьмом месте. Пусть и одном очке от шестого. Однако забраться на него будет очень тяжело. А Лига конференций (пока и она не гарантирована) вряд ли сильно устроит клуб.

Дмитрий Зимин

Барселона
2:0
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь