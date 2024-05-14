Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии футболистов и тренеров Франции | Источник: Чемпионат.com

В нынешнем сезоне француз забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 29 матчах чемпионата Франции. В составе парижан он стал победителем Лиги 1. Это последний сезон Мбаппе в составе столичного клуба.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 307 матчах во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 108 результативными передачами.