В Испании подтвердили переход Мбаппе в «Реал»

«Да, Мбаппе будет в Мадриде в следующем году, в следующем сезоне», — заявил Тебас. Он назвал француза одним из лучших игроков в мире. По мнению Тебаса, у «Реала» будет отличная команда с Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, однако это не дает гарантий победы в чемпионате Испании.