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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании подтвердили переход Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Его слова приводит Ole.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Да, Мбаппе будет в Мадриде в следующем году, в следующем сезоне», — заявил Тебас. Он назвал француза одним из лучших игроков в мире. По мнению Тебаса, у «Реала» будет отличная команда с Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, однако это не дает гарантий победы в чемпионате Испании.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду.

Позднее сообщалось, что между Мбаппе и президентом клуба ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи произошла драка. Однако эту информацию опровергли, подчеркнув, что между мужчинами состоялся разговор на повышенных тонах.

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