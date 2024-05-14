Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS, пишет СМИ

Рамос вернулся в «Севилью», воспитанником которой является, в сентябре 2023 года на правах свободного агента, подписав однолетний контракт. По данным издания, за год он не почувствовал себя своим в родном клубе. Кроме того, он возвращался в клуб, который являлся победителем Лиги Европы и участником Лиги чемпионов, однако из-за провального сезона «Севилья», которая за три тура до финиша Ла Лиги занимает 12-е место в турнирной таблице, вынуждена значительно разгрузить зарплатную ведомость. В результате вопрос о продлении контракта с Рамосом даже не ставился на повестку дня.

Скорее всего, Рамос поедет завершать карьеру в США на более высокую зарплату. Явным фаворитом считается «Сан-Диего». Брат и агент футболиста Рене Рамос уже совершил поездку в штат Калифорния, чтобы оценить возможности клуба и самого города.

Рамос выступал за «Севилью» до 2005 года, после чего перешел в мадридский «Реал». В составе «королевского клуба» он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок Франции.