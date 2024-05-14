Чемпионат Германии станет более ярким. В элиту поднялись два самобытных и очень интересных клуба | Источник: Reuters

Среди болельщиков никогда не потухнут споры, какая лига лучшая в мире. Аргументация обычно складывается из постоянных и переменных тезисов. Например, в прошлом году любители серии А к историческому величию местных топов прибавляли наличие итальянских команд во всех трех финалах еврокубков.

Этот сезон — время бундеслиги. Там есть «Байер», выбивший себе место в вечности, и все тот же успех в международных турнирах. Целиком немецкого финала Лиги чемпионов хоть и не будет, но «Боруссия» на «Уэмбли» все же сыграет, а вышеупомянутый Леверкузен идет фаворитом в решающем матче Лиги Европы.

Футбол в Германии давно превратился в продуманную, отлаженную систему. Со своими правилами и яркими пятнами, которые накладывают на безотказный механизм толстенный слой самобытности. И это работает. Видели, какие два клуба поднялись из второй бундеслиги? Они буквально пропитаны чисто немецкими футбольными козырями.

«Хольштайн Киль» — команда за 30 миллионов евро

Жителям Киля не привыкать к спортивным успехам. Их гандбольная команда четырежды выигрывала Лигу чемпионов, держит рекорд по победам в бундеслиге с почти двукратным преимуществом и вообще считается чуть ли не лучшей в Европе. В общем, аналог «Баварии». Но вот футбольный клуб никогда раньше в элите не играл.

«Хольштайн» был крайне близок к выходу в бундеслигу в 2021 году. За два тура до конца сезона шли вторыми с минимальным отрывом от первого места и на четыре очка впереди третьего. Киль проиграл оба последних матча, отдал прямую путевку «Гройтер Фюрт» и попал лишь в стыки. Там «Кельн» не смутился от домашнего поражения 0:1 в первом матче и на выезде устроил сопернику кровавую баню — 5:1.

Говоря о триумфе команды, важно кое-что вкратце подсветить: в Германии очень трепетно относятся к деньгам. Точнее, к их использованию, распределению потоков. На все немецкие клубы распространяется правило, согласно которому 50% + 1 акцией владеют болельщики, поэтому определяющее слово в любых решениях остается, собственно, за клубом. И никакие мнения спонсоров не могут перевешивать.

Большая часть доходов приходит изнутри: трансферы, призовые, билеты, телеправа, атрибутика. Инвесторы имеют право давать не более половины общего бюджета. Недавно лига в попытках угнаться за деньгами уровня АПЛ попыталась поломать сложившуюся структуру — закончилось все массовой волной протестов и откатом инициативы. Бундеслига показывает шикарные показатели прибыли, она спокойнее всех пережила пандемию с экономической точки зрения. Конечно, есть очень много сопровождающих деталей и уточнений, но для рассказа о пути «Хольштайна» последних двух абзацев вполне хватит.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241413&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

11 лет назад команда из Киля играла в четвертом дивизионе. Он, если что, полупрофессиональный. Три года назад «Хольштайн» дошел до полуфинала Кубка, пройдя по пути «Баварию», а теперь — впервые в истории поднялся в «вышку». И все это с жутко ограниченными финансами. Клуб регулярно распродавал ведущих футболистов, отпускал тренеров. Но из раза в раз быстренько пересобирался и пер дальше.

Даже перед стартом триумфального сезона сменилось больше половины состава. Точечные попадания скаутов и доверие локальным талантам внезапно дали результат. Причем второй пункт касается как непосредственно спортивных направлений, так и кабинетных мест.

Самоокупаемость, упертость и эффективный маркетинг. «Мы тратим только те деньги, которые генерируем», — это слова президента «Хольштайна» Штефана Шнеенклота. Максимально по-немецки. Совсем не факт, что Киль с командой общей стоимостью 30 миллионов евро в бундеслиге надолго. Но сам факт попадания туда точно можно считать большим поводом для гордости.

«Санкт-Паули» — клуб с самыми ярыми болельщиками в Германии

Повторение достижения 47-летней давности — победа во второй бундеслиге — вернуло команду в высший дивизион спустя 13 лет. Тогда, в сезоне-1977/78, «Санкт-Паули» провалился и впервые занял последнее место в чемпионате Германии. Впоследствии команда еще трижды окажется на дне элиты, что станет совместным с «Дуйсбургом» антирекордом всех времен.

Футбольных вершин клуб не достигал вообще никогда, лучшим результатом в истории до сих пор остается десятое место в 1989 году. При этом о «Санкт-Паули» слышали очень многие. Все благодаря болельщикам. В Германии очень развита фанатская культура, это целый отдельный мир со своей историей. Наверное, только Англия может посоперничать с немцами в плане подобных традиций.

Нет, безусловно, в Италии футбол считается религией. Турки, поляки и сербы тоже знают, как выжимать газ на трибунах и за пределами стадиона. Но немецкие фаны, можно сказать, превратили это во вселенную, где, независимо от уровня лиги, у команд есть годами устоявшаяся армия поклонников. Перформансы, важные социальные заявления, влияние на жизнь клуба, страстная любовь — болельщики в Германии про все это.

И «Санкт-Паули» знаменит в первую очередь фанатами. Его родной Гамбург — портовый город, а прозвище «пираты» говорит о многом. Маски, черепа и флаги с «Веселым Роджером» есть на трибунах «Миллернтора» во время каждого матча. 13 из 17 домашних игр прошедшего сезона собрали полный стадион, общее количество людей на арене за все туры составило полмиллиона, а средняя посещаемость равна 29 тысячам. Это во второй лиге!

Кроме футбольной активности болельщики «Санкт-Паули» яро продвигают политические идеи, они придерживаются левых взглядов и выступают против фашизма, расизма и почти всего, что заканчивается на «-изм». И все это в унисон с клубом, который открыто поддерживает эти фанатские акции.

Вернемся к деньгам, есть еще одна история, идеально описывающая немецкие процессы. В 2003 году «Санкт-Паули» оказался на пороге смерти из-за огромных финансовых проблем. Клуб едва не потерял профессиональный статус, но на помощь пришли… Само собой, фанаты. Никаких внешних денег, все своими силами. За несколько месяцев было собрано около двух миллионов евро, этого хватило для спасения.

Способы сбора средств придумывались самые разные. Наиболее ярким из таких стала акция «Пей за клуб», в рамках которой бар, находящийся около стадиона, отчислял «Санкт-Паули» 50 центов за каждую выпитую бутылку пива. Только за счет этого насобирали больше 20 тысяч евро!

Помните про толстенный слой самобытности? Вот он. Можно не выигрывать трофеи, не взращивать звезд, да вообще ничего не добиваться игрой. И все равно купаться в любви преданной аудитории, прославлять с ее помощью клуб на весь мир. Сколько вы знаете бывших или действующих футболистов «Санкт-Паули»? Ну погруженные люди, может, назовут фамилий пять. Совсем гики — десяток-другой, несомненно. Но широкой аудитории эти игроки неизвестны.

Нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится. Скорее всего, Виктор Дьокереш из «Спортинга» станет самым знаменитым экс-футболистом команды на следующие много лет. Это неважно. А важно вот что: матчи «Санкт-Паули» в бундеслиге обязательны к просмотру из-за атмосферы. Даже если чемпионат Германии не получил мощную команду, которая в нем закрепится (а это еще предстоит проверить), он точно стал гораздо ярче. А значит, и привлекательнее.