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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не звоните мне после 22:00». Роналду рассказал об особенности своего распорядка дня

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл один из нюансов, благодаря которому он поддерживает свой организм в оптимальном состоянии.

«Я никогда не разговариваю после 22:00, даже по телефону. После этого часа не звоните мне. Мне нравится давать отдых своему мозгу. Если вы профессиональный футболист, то должна быть самоотдача. Я живу ради того, чтобы быть тем, кем я являюсь, а также ради своей футбольной карьеры. Но, конечно, я люблю проводить время со своей семьёй, ходить в кино или куда-нибудь поужинать. У каждого спортсмена свои особенности и потребности», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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