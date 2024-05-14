«Не звоните мне после 22:00». Роналду рассказал об особенности своего распорядка дня

«Я никогда не разговариваю после 22:00, даже по телефону. После этого часа не звоните мне. Мне нравится давать отдых своему мозгу. Если вы профессиональный футболист, то должна быть самоотдача. Я живу ради того, чтобы быть тем, кем я являюсь, а также ради своей футбольной карьеры. Но, конечно, я люблю проводить время со своей семьёй, ходить в кино или куда-нибудь поужинать. У каждого спортсмена свои особенности и потребности», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.