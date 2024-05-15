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03:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто-нибудь, скажите «Реалу», что он уже чемпион

На этот раз забили пять «Алавесу». Хотя Куртуа пришлось сделать 10 сейвов.

Реал
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь

«Реал» провёл первый домашний матч в Ла Лиге после того, как оформил чемпионский титул. И команда Карло Анчелотти убила интригу ещё в первой его половине.

Футболисты «Алавеса» первыми вышли на поле и устроили сопернику чемпионский коридор. А потом сделали совместное фото с футболистами «Реала». Но как только прозвучал стартовый свисток, гости сразу забыли о любезностях. Они минуты полторы не выпускали хозяев с их половины поля, а Тибо Куртуа спас после удара в ближний угол. Забегая вперёд, скажем, что бельгиец провёл чудесный матч. В целом «Алавес» неплохо смотрелся в начале встречи — четыре удара за 10 минут.

Но «Реал» действовал очень эффективно. Первый удар — и сразу гол. Во-первых, мастерюга Тони Кроос отдал очередную радиоуправляемую передачу. Для немца это уже так же обыденно, как почистить зубы. Во-вторых, Джуд Беллингем, судя по всему, сбрасывал на дальнюю штангу, куда мчался Дани Карвахаль. Мяч не долетел до испанца, но оказался в сетке рикошетом от стойки. Удивительный гол!

«Реал» отпраздновал свой 36-й титул чемпиона Ла Лиги
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Второй удар в створ от «Реала» — второй гол. На этот раз хорош был Эдуарду Камавинга: открылся на линии офсайда, обработал мяч чуть ли не в шпагате, а потом выдал идеальный пас на Винисиуса. Бразильцу оставалось только не промахнуться с линии вратарской. К 27-й минуте каждый из соперников нанёс по два удара в створ. «Реал» забил два, «Алавес» — ни одного. Почувствуйте разницу.

В концовке тайма пришло время для «колотушки» Федерико Вальверде. Уругваец мощнейшим ударом вогнал в ближнюю девятку — вынимай. Возможно, в этом эпизоде не лучшим образом сыграл вратарь «Алавеса» Хесус Овоно. Но выстрел Вальверде получился и сильным, и точным. Можно сказать, что «Реал» провёл выставочный тайм. Кстати, игра не имели никакого турнирного значения. «Реал» — чемпион, «Алавес» уже точно не вылетит в Сегунду.

После перерыва о себе снова напомнил Куртуа. Бельгиец несколько раз тащил опасные удары футболистов «Алавеса». К 70-й минуте гости пробили в створ семь раз. И это на «Сантьяго Бернабеу»! Но сколько они забили? Ни одного. Во многом благодаря уверенной игре вратаря «Реала». А хозяева положили четвёртый — Винисиус классно пробил под перекладину.

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Думаете, «Реал» на этом успокоился? Как бы не так. В концовке забил даже молодой Арда Гюлер, у которого мало игровой практики. Турецкий футболист оказался первым на отскоке и упаковал пятый мяч в ворота «Алавеса». После такого Карло Анчелотти не сдержал улыбки. «Какая же у меня классная команда!» — наверное, что-то такое пронеслось в тот момент в голове итальянского тренера.

«Реал» по-королевски провёл первый домашний матч Ла Лиги в статусе чемпиона. После оформления титула у Мадрида две победы с общим счётом 9:0. «Алавес» же точно наиграл как минимум на один гол, но Куртуа был крайне хорош. На счету бельгийца 10 сейвов. Интересно, кто сыграет в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов?

Кирилл Закатченко

Реал
5:0
Первый тайм: 3:0
Алавес
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