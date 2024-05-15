«Реал» побил статистический рекорд клуба 37-летней давности

Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев. Таким образом, эта игра стала для мадридцев 20-й в текущем розыгрыше Ла Лиги без пропущенных мячей. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, данный результата является абсолютным рекордом «сливочных» в этом турнире. Предыдущее достижение — 19 матчей без пропущенных мячей — было установлено в сезоне-1986/1987.

Во встрече с «Алавесом» ворота «Реала» защищал Тибо Куртуа, отыгравший «на ноль» в каждом из своих трёх матчей Ла Лиги этого сезона. 10 сухих игр записал на свой счёт Андрей Лунин (всего 20), Кепа Аррисабалага не пропустил в 7 встречах из 13.