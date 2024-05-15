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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:30 (мск), источник: Vesti.kz

На карандаше у Адиева. Клуб-сенсация освежит сборную Казахстана?

Уверенный старт «Жетысу» в нынешнем сезоне и их нахождение в числе лидеров чемпионата Казахстана спровоцировало особое внимание к игрокам талдыкорганского клуба, в том числе к казахстанцам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, у кого из команды Кайрата Нурдаулетова есть шанс получить вызов в национальную команду уже на ближайшие товарищеские игры.

ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Жетысу"

На данный момент сходятся две составляющие в одну точку. «Жетысу» и, в частности, казахстанцы хорошо проявляют себя в лиге, а Магомед Адиев ранее объявил о том, что сборную ждет перезагрузка и омоложение состава. И у талдыкорганского клуба действительно есть кандидаты, потенциально интересные для сборной. Начнем по порядку, с обороны.

Мейрамбек Калмырза уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов своего поколения, но выбраться из статуса подающих надежды в реального кандидата у него никак не получалось. Сейчас возникло ощущение, что процесс (и постепенный прогресс), наконец, пошел. Калмырза сыграл во всех семи матчах КПЛ, а Нурдаулетов закрепил его на позиции левого центрбека. Выглядит так, что это идеальная позиция для игрока. В полузащите Мейрамбек выглядел неубедительно из-за отсутствия динамики и скорости, в обороне эти минусы скрываются, но при этом есть очевидные плюсы. В частности, рабочая левая нога и качественная работа с мячом — благодаря Калмырзе команда способна выходить из обороны как с помощью ведения, так и с помощью передачи. Есть у игрока и достаточная антропометрия, если прибавить в атлетичности, то в позиции центрального защитника он будет еще убедительнее.

Крайний правый защитник Адильхан Добай — еще один возможный игрок сборной. В прошлом году Добай уже попадал в расширенный список. В этой позиции у сборной по большей части зрелые игроки в пороге 30 лет. Добаю всего 21 год, он уже несколько лет работает с Нурдаулетовым и хорошо интерпретирует требования, необходимые в амплуа латераля при схеме в три центрбека. В этом сезоне у Адильхана опять же все в порядке со статистикой — шесть матчей, гол и голевая передача.

Есть в «Жетысу» и кандидат в атаку. Данияр Усенов выбрался из структуры «Кайрата» и пытается реализовать себя в других условиях. Атакующий полузащитник сыграл в пяти матчах КПЛ. Да, стоит признать, что до недавнего матча с «Тураном» практика была непостоянной и вклада в результат от Данияра фактически не было. Но игра с «Тураном» — бенефис Усенова, гол и голевая передача помогли «Жетысу» добыть красочную победу на выезде. По Усенову больше сомнений, чем по тому же Добаю и Калмырзе, ведь он не показал себя столь же стабильно на дистанции старта КПЛ, но в то же время надо учитывать, что в сборной Казахстана не так много атакующих полузащитников.

Талдыкорганцы могли бы делегировать в сборную и нападающего, ведь с этого сезона там играет Абылайхан Жумабек. Но справедливости ради, пока Жумабек лишь набирает обороты и обретает себя прежнего после застоя в «Актобе». Но если практика будет стабильной и Абылайхан начнет забивать, то возвращение в сборную для него дело времени.

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