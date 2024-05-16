Гвардиола готов перекрыть достижения Фергюсона и Венгера. Очередное чемпионство будет максимально справедливо | Источник: Reuters

Возможная ошибка «Манчестер Сити» в отложенном матче против «Тоттенхэма» была главным шансом для «Арсенала» зацепить чемпионство. Надежды и правда были, ведь на новом стадионе «шпор» «горожане» до этого ни разу даже не забивали, потерпев четыре сухих поражения в четырех матчах АПЛ. Вот только даже магия «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» не остановила машину Пепа Гвардиолы — в сложный момент она показала максимальную эффективность и оформила сухую победу (2:0).

Кажется, теперь судьба чемпионской гонки решена. Очевидно, что четвертый подряд триумф «Сити» может привести в тоску большинство зрителей. Но, как бы ни были сильны симпатии к конкурентам, стоит признать: если «горожане» возьмут уже дежурное золото, это будет максимально справедливо.

Еще несколько недель назад судьба чемпионства находилась в руках конкурентов манчестерского гранда — «Арсенала» и «Ливерпуля». Казалось, что одна из двух команд уж точно обгонит «горожан» и прервет их гегемонию, но оппоненты сами облегчили положение «Манчестер Сити». Если «Ливерпуль» недавно выпал из чемпионской гонки, то «Арсенал» все еще сохраняет математические шансы — необходима победа и потеря очков «Ман Сити» против «Вест Хэма» в последнем туре.

Помощь от «Ливерпуля» и «Арсенала» ни в коем случае не должна принижать заслуги «горожан» как самого стабильного коллектива Англии. Победа над «Тоттенхэмом» — восьмая подряд, а последнее поражение «Сити» потерпел еще в 15-м туре (0:1 от «Астон Виллы»). С тех пор команда не уступила ни разу за 22 игры (18 побед). В такой ситуации осечки конкурентов — проблемы исключительно этих самых конкурентов. Чемпион врубил фантастическую устойчивость и вновь прибавил на важнейшем отрезке сезона. Вспомните прошлый год: тогда клуб тоже вырвался из-за спины «канониров», которые лидировали почти на всей дистанции, но весной выстрелили себе в обе ноги (три победы в заключительных девяти турах). «Горожане» же выдали 12-матчевую победную серию и досрочно забрали золото.

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Нынешний поход за золотом особенно приятен. «Горожане» практически оформили титул в матче с одним из самых сложных соперников для Гвардиолы. Перед игрой пугали четыре подряд сухих поражения в АПЛ на новом стадионе «Тоттенхэма», также «шпоры» устрашали и результатами по ходу нынешнего сезона. В розыгрыше-2018/19 они сенсационно вышвырнули «Ман Сити» из четвертьфинала Лиги чемпионов благодаря гостевым голам (4:4 по сути двух встреч), а в 12 последующих играх потерпели лишь пять поражений. Всего за 19 очных встреч (не считая вчерашнюю) Пеп победил лишь девять раз, набирая в среднем 1,58 очка за 90 минут. Гораздо лучшие результаты испанец показал против «Челси» (1,79), «Манчестер Юнайтед» (1,92) и даже «Арсенала» (2,13).

Убедительная победа против сложного во всех смыслах соперника подтверждает космический уровень команды. В ключевой момент она просто дала нужный результат, несмотря на весь отвлекающий фон, касающийся жуткой серии против «шпор». Принес же победу много критикуемый по ходу сезона Эрлинг Холанн. Легенда «МЮ» Рой Кин даже назвал лучшего бомбардира прошлого розыгрыша АПЛ (36 голов) футболистом уровня четвертой лиги. Еще норвежцу доставалось за пассивность в важных играх — особенно после вылета от «Реала» в Лиге чемпионов, за два поединка с которым он не отличился ни разу. Вот только именно на счету нападающего дубль в ворота «Тоттенхэма», а также, вероятно, очередное звание лучшего голеадора премьер-лиги — с его 27 мячами отрыв составляет уже шесть мячей.

Для чемпионства «горожанам» осталось обыграть дома «Вест Хэм» в последнем туре. Хотя, если «Арсенал» потеряет очки, можно даже проиграть. Задача выглядит легковыполнимой: «молотобойцы» идут девятыми, за последние 10 матчей АПЛ обыграли только практически вылетевший «Лутон» и идущий ниже «Вулверхэмптон», а в предыдущих 15 поединках с «Сити» потерпели 13 поражений. Кажется, лишить «Ман Сити» первого места может только трагическая случайность.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 38, 19.05.2024, 18:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -

Предстоящее чемпионство для клуба может стать четвертым подряд — в АПЛ это не удавалось никому, хотя в чемпионате в разные годы находились величайшие команды. Более того: за семь полных сезонов с Гвардиолой «горожане» всего дважды финишировали не первыми, а очередное золото будет уже 17-м трофеем Пепа за восемь лет на «Этихаде». Испанец в «Ман Сити» уже почти десятилетие, и это время однозначно тянет на одну из самых успешных эпох в истории английского футбола, приближаясь по значимости к периодам Арсена Венгера в «Арсенале» и Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». По количеству титулов Пеп уже почти сравнялся с французом (17) плюс, в отличие от него, в довесок взял Лигу чемпионов. Так стабильно АПЛ не выигрывал даже сэр Алекс. Максимум шотландца — лишь три золота подряд.

В огромном успехе Гвардиолы точно не виноваты деньги шейхов. Конечно, как клуб с амбициями «Манчестер Сити» родился лишь с приходом арабских владельцев, но настолько стабильно победы не штамповал никогда. До прихода Пепа «горожане» забрали лишь два чемпионства за девять лет, испанец же по-настоящему взломал АПЛ и создал великую команду. Так что «Ман Сити» действительно больше всех заслужил этот очередной титул.