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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Глава футбольной лиги в Казахстане уволился: известны причины

Рафаэль Гарибян покинул пост президента Qazaqstan Football League. Согласно поданному заявлению, причиной ухода с должности является переход на другую работу.

Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: QFL

Рафаэль Гарибян занимал пост президента QFL (ранее — ПФЛК) со 2 мая 2023 года. Под его руководством были реализованы ряд проектов, в числе которых ребрендинг Лиги, принятие новых регламентов и маркетинговой стратегии, привлечение новых спонсоров и многое другое. Данные проекты оказали значительное влияние на развитие казахстанского клубного футбола.

Qazaqstan Football League выражает благодарность Рафаэлю Эдуардовичу за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. Отметим, что вопрос об избрании нового руководителя будет обсуждаться в ближайшее время на внеочередном заседании общего собрания членов Лиги.

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