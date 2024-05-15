Глава футбольной лиги в Казахстане уволился: известны причины

Рафаэль Гарибян занимал пост президента QFL (ранее — ПФЛК) со 2 мая 2023 года. Под его руководством были реализованы ряд проектов, в числе которых ребрендинг Лиги, принятие новых регламентов и маркетинговой стратегии, привлечение новых спонсоров и многое другое. Данные проекты оказали значительное влияние на развитие казахстанского клубного футбола.