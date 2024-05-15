Глава футбольной лиги в Казахстане уволился: известны причины
Рафаэль Гарибян покинул пост президента Qazaqstan Football League. Согласно поданному заявлению, причиной ухода с должности является переход на другую работу.
Рафаэль Гарибян покинул пост президента Qazaqstan Football League. Согласно поданному заявлению, причиной ухода с должности является переход на другую работу.
Рафаэль Гарибян занимал пост президента QFL (ранее — ПФЛК) со 2 мая 2023 года. Под его руководством были реализованы ряд проектов, в числе которых ребрендинг Лиги, принятие новых регламентов и маркетинговой стратегии, привлечение новых спонсоров и многое другое. Данные проекты оказали значительное влияние на развитие казахстанского клубного футбола.
Qazaqstan Football League выражает благодарность Рафаэлю Эдуардовичу за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. Отметим, что вопрос об избрании нового руководителя будет обсуждаться в ближайшее время на внеочередном заседании общего собрания членов Лиги.