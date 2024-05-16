«Шахтёр» обыграл «Ворсклу» и в 14-й раз в своей истории выиграл Кубок Украины

«Шахтёр» вышел вперёд на 40-й минуте благодаря голу своего нападающего Даниила Сикана. Позже, на 40-й минуте защитнику «горняков» Ефиму Конопле удалось удвоить преимущество «Шахтёра». В конце матча «Ворскла» всё же сумела размочить счёт — хозяев в игру вернул вышедший на замену нападающий Николай Ковталюк, однако довести счёт до ничейного и перевести игру в дополнительное время «Ворскла» всё же не смогла.