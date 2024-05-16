Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии | Источник: AFP 2023

Этот Кубок Италии был нужен всем. Кровь из носу. «Ювентус», у которого ни одного трофея за три года, — это аномалия. Особенно если учесть, что эти три сезона «Старая синьора» провела под началом Массимилиано Аллегри, для которого результат — абсолютная величина и единственный ориентир. Ради него Макс готов приносить в жертву зрелищность, но во время его второго захода в туринский клуб формула успеха не работает. Из песни, конечно, не выбросить скандал с финансовыми махинациями, снятие очков и отстранение от еврокубков. Только одними скудетто список разыгранных за три года трофеев не ограничивается, а в пассиве у бьянконери проигранные «Интеру» схватки за Кубок и Суперкубок.

Однако клубный музей «Юве» и личная коллекция Аллегри полны трофеев. Тогда как у «Аталанты» и Джан Пьеро Гасперини титул ровно один. На двоих. Вошедший в историю национальный кубок бергамаски выиграли в 1963 году. Гасперини тогда было пять лет, и он тогда еще даже не начал заниматься в школе «Ювентуса». К 66 годам Джан Пьеро построил уже несколько крутых версий «Аталанты», но так ничего и не выиграл, уступив в двух кубковых финалах. Да еще и совсем молодым на тот момент тренерам — Симоне Индзаги и Андреа Пирло.

Потому Гасперини и вспоминал о значимости второго по статусу итальянского турнира при каждом удобном случае. Даже если его спрашивали о Лиге чемпионов. Тренер словно подчеркивал, на что сделана ставка. И, надо сказать, к третьему за шесть сезонов финалу — как минимум формально — «Аталанта» подходила фаворитом. В прошлый раз бергамаски проиграли месяц назад — «Ливерпулю». Причем случилось это в ситуации, когда поражение с разумным счетом было допустимо. «Юве», напротив, не побеждал с 7 апреля. А в марте, когда «Аталанта» приезжала в Турин, команда Гасперини ушла от поражения и могла чувствовать себя моральным победителем (2:2).

Только есть вещи, которые нельзя объяснить исключительно логикой или пощупать. Ты можешь быть скучным и временам даже апатичным. У тебя могут быть кадровые проблемы и сложности с игрой, но приходит время больших матчей, и в любом составе и любом состоянии ты становишься «Ювентусом». Командой, для которой игры за титулы — норма. К тому же встреча пошла по максимально комфортному для бьянконери сценарию. Возможность играть по счету они получили уже на 4-й минуте, когда Камбьязо классным пасом вспорол оборону соперника (Джимсити еще и не выдержал линию офсайда), и Влахович с висевшим на плечах Хином мастерски решил эпизод.

Ответить же «Аталанте» в первом тайме оказалось нечем. Находящийся в великолепной форме и стабильно штампующий голы Скамакка отбывал дисквалификацию, а Де Кетеларе для взлома низкого оборонительного блока оказался бесполезен. Бельгийца уже в перерыве сменил Туре, после чего стали появляется хотя бы намеки на остроту. В опасной близости от ворот прошел осложненный рикошетом удар Лукмана. Здорово бил головой Копмайнерс, после чего туринцы готовы были растерзать Джимсити. Тот — по их мнению — должен был не подавать в штрафную, а среагировать на лежавшего на газоне оппонента и выбить мяч в аут.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248833&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 59-й минуте Гасперини бросил в бой спасательную команду из трех джокеров, причем единственным атакующим игроком в этом кампании оказался Миранчук. Таковым, впрочем, стоило считать и Хатебура, чьей задачей было освежить игру на фланге. Мощную туринскую оборону пытались расшатать в том числе подачами. И одна из них могла оказаться спасительной, но классно ворвавшийся в центр штрафной Миранчук в касание пробил над перекладиной. Острее моментов у «Аталанты» до этого не было.

Было обидно. А спустя минуту драматизма промаху российского легионера добавил второй гол Влаховича. Бергамасков хранила определившая офсайд техника. А едва не спас Лукман, чей плотный удар после смещения в центр пришелся в штангу. Миретти в ответ едва не сломал перекладину противоположных ворот. И, наконец, пиком напряжения стал остановленный Перином удар Эдерсона из центра штрафной.

Эмоции зашкаливали настолько, что Аллегри после падения своего игрока на газон набросился на резервного судью, на ходу сорвав с себя пиджак. Когда же арбитр показал тренеру красную карточку, тот устроил настоящее шоу. Аплодисменты главному судье, еще одна тирада в лицо резервному, полетевшие на землю пиджак и галстук… Стриптиз протеста прервался на нескольких расстегнутых пуговицах рубашки, а лицо Макса в эти мгновения превратилось в копию легендарного Джорджо Кьеллини.

Если Аллегри все-таки уволят по окончании сезона, мы запомним его последний туринский сезон таким. Уйдет он победителем и рекордсменом. Еще ни один тренер не выигрывал Кубок Италии пять раз. А у «Аталанты» и Миранчука впереди еще один финал — в Лиге Европы против «Байера».