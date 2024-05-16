Хавбек «Челси» Коул Палмер набрал 32 очка по системе «гол+пас» в АПЛ

32 очка — самый высокий показатель в чемпионате Англии среди всех игроков. Столько же набрали нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, больше нет ни у кого. Напомним, Палмер присоединился к «Челси» прошлым летом. Всего в нынешнем сезоне Коул принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 14 результативными передачами.