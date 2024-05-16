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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Челси» Коул Палмер набрал 32 очка по системе «гол+пас» в АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер набрал 32 очка по системе «гол+пас» в английской Премьер-лиге.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Хавбек «Челси» Коул Палмер набрал 32 очка по системе «гол+пас» в АПЛ | Источник: Чемпионат.com

Хавбек отличился в матче 34-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

32 очка — самый высокий показатель в чемпионате Англии среди всех игроков. Столько же набрали нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, больше нет ни у кого. Напомним, Палмер присоединился к «Челси» прошлым летом. Всего в нынешнем сезоне Коул принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 14 результативными передачами.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. Действующий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2030 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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