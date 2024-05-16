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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аллегри дисквалифицировали на два матча после финала Кубка Италии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дисквалифицирован на две встречи за споры с помощником судьи финала Кубка Италии против «Аталанты», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ювентус
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Ювентус"

В среду «Ювентус» со счетом 1:0 обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии и стал 15-кратным обладателем трофея. Специалист был удален на пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи.

«На 50-й минуте второго тайма Аллегри подошел к четвертому судье с агрессивным настроем и явным и полемическим несогласием, чтобы оспорить решение судьи. На 90-й минуте он выразил неуважение к работе официальных лиц матча, нарушение было зафиксировано четвертым судьей. После уведомления о решении об удалении и перед тем, как покинуть игровую площадку, он также показал неуважительные жесты в сторону главного судьи матча», — говорится в заявлении судей.

Специалист также получил штраф в размере 5 тысяч евро.

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