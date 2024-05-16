Аллегри дисквалифицировали на два матча после финала Кубка Италии

В среду «Ювентус» со счетом 1:0 обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии и стал 15-кратным обладателем трофея. Специалист был удален на пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи.

«На 50-й минуте второго тайма Аллегри подошел к четвертому судье с агрессивным настроем и явным и полемическим несогласием, чтобы оспорить решение судьи. На 90-й минуте он выразил неуважение к работе официальных лиц матча, нарушение было зафиксировано четвертым судьей. После уведомления о решении об удалении и перед тем, как покинуть игровую площадку, он также показал неуважительные жесты в сторону главного судьи матча», — говорится в заявлении судей.