Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
16.05
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16.05
Тюмень
СКА-Хабаровск
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
16.05
Сморгонь
Ислочь
16.05
Неман
Арсенал Д
12.05
Ислочь
Динамо Мн
12.05
Торпедо-БелАЗ
Нафтан
12.05
Славия М
Неман
11.05
Динамо Брс
Гомель
11.05
Шахтер С
БАТЭ
11.05
Арсенал Д
Слуцк
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
16 мая, источник: БЕЛТА

«Неман» победил футболистов «Арсенала» и стал лидером чемпионата Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
Арсенал ДЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В домашнем поединке 9-го тура подопечные Игоря Ковалевича с трудом переиграли дзержинский «Арсенал» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 71-й минуте встречи забил Андрей Якимов.

Завтра футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с брестским «Динамо», а в Борисове местный БАТЭ встретится с мозырской «Славией». Еще три встречи состоятся в субботу, 18 мая. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде с «Гомелем», в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с могилевским «Днепром», а «Минск» примет на своем поле «Витебск». В заключительном матче 9-го тура действующий чемпион страны минское «Динамо» 19 мая сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».

Положение в группе лидеров: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 16 (8), «Славия» — 16 (8), «Динамо» (Минск) — 16 (8).

Бомбардирскую гонку возглавляет Джуниор Эффаге («Гомель»), забивший шесть мячей.

Неман
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Д
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь