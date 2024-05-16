«Неман» победил футболистов «Арсенала» и стал лидером чемпионата Беларуси
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 9-го тура подопечные Игоря Ковалевича с трудом переиграли дзержинский «Арсенал» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 71-й минуте встречи забил Андрей Якимов.
Завтра футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с брестским «Динамо», а в Борисове местный БАТЭ встретится с мозырской «Славией». Еще три встречи состоятся в субботу, 18 мая. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде с «Гомелем», в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с могилевским «Днепром», а «Минск» примет на своем поле «Витебск». В заключительном матче 9-го тура действующий чемпион страны минское «Динамо» 19 мая сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».
Положение в группе лидеров: «Неман» — 21 очко (9 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (8), «Динамо» (Брест) — 16 (8), «Славия» — 16 (8), «Динамо» (Минск) — 16 (8).
Бомбардирскую гонку возглавляет Джуниор Эффаге («Гомель»), забивший шесть мячей.