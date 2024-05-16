«Неман» победил футболистов «Арсенала» и стал лидером чемпионата Беларуси

Завтра футболисты «Слуцка» сыграют у себя дома с брестским «Динамо», а в Борисове местный БАТЭ встретится с мозырской «Славией». Еще три встречи состоятся в субботу, 18 мая. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде с «Гомелем», в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с могилевским «Днепром», а «Минск» примет на своем поле «Витебск». В заключительном матче 9-го тура действующий чемпион страны минское «Динамо» 19 мая сыграет на своей арене с солигорским «Шахтером».