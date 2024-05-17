Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
16.05
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16.05
Тюмень
СКА-Хабаровск
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
16.05
Альмерия
Барселона
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
15.05
Хетафе
Атлетико
15.05
Сельта
Атлетик
15.05
Райо Вальекано
Гранада
15.05
Севилья
Кадис
14.05
Жирона
Вильярреал
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барса» захлопнула гонку с «Жироной». Команде-сенсации теперь поможет только чудо

Второе место почти в кармане у сине-гранатовых.

Альмерия
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь

«Жирона» устроила на финише сезона те ещё поддавки: упустила победу над «Алавесом» (2:2) на 90+9-й минуте и проиграла дома «Вильярреалу» (0:1). Чтобы создать комфортный задел в четыре очка перед соседями за два тура до финиша, «Барселоне» нужно было перебороть «Альмерию». Ту самую, которая давно потеряла шансы на спасение и пропускает в среднем по два гола за матч. Что здесь могло пойти не так? Ничего и не пошло.

В запасе у каталонцев снова остались Феликс и Роке. Как и Канселу. Зато с первых минут вышли нечастые гости основы — 17-летний Форт и Ферран. Чуйка Хави сработала, ведь первый как раз организовал гол на 14-й минуте: ювелирно подал с левого фланга (между прочим, неродного) на Фермина, который оторвался от опекунов и точно кивнул головой. Мяч с отскоком от газона залетел в ворота.

Игроки «Альмерии» давали «Барселоне» столько свободы, будто они все разом забыли про слово «прессинг». Сине-гранатовые спокойно катали мяч в лучших традициях времён Пепа Гвардиолы. Правда, игра в атаке была типичной для последних лет — остроты и изобретательности ей явно не хватало. Ямал обошёл Чуми и с нерабочей правой ноги стрельнул в штангу — больше в первом тайме голевых моментов команда не создала.

Зато аутсайдер хоть и ужасен в обороне, неплох впереди. Один на один выбегал Баптистао, бил в штангу Эмбарба, несколько раз выручал тер Штеген. Но если бы «Альмерия» нормально реализовывала шансы, то не торчала бы на 20-м месте. Перед игрой с «Барсой» ожидаемых голов в Ла Лиге у неё было 45,38, реальных — 35. Комментарии излишни.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма щедрость хозяев и вовсе обрела вселенский масштаб: Лосано после отскока без сопротивления расстреливал ворота примерно с 10 метров и промазал. Этих ребят, похоже, прокляли.

Дальше наступило затишье, словно на поле бодались «Урал» и «Факел». До 68-й минуты, пока Фермин не оформил первый дубль за «Барсу». Атаку, кстати, разогнал Форт: отпасовал на Роберто, который прострелил на Лопеса. Чуми ему вообще не мешал, так что тот без помех прошил Максимиану.

В конце матча вышли Кристенсен, Канселу, Феликс и Роке. Но могли и не выходить — команды будто бы ждали финального свистка и доигрывали по инерции. «Барселона» почти гарантированно стала второй и пробилась в Суперкубок Испании: нужно убрать с пути либо «Райо Вальекано», либо «Севилью». А там и «Жироне» играть с «Валенсией» и «Гранадой».

Хави руководит «Барсой» на протяжении 100 матчей — как раз отметил юбилей с «Альмерией». Теперь их наверняка будет значительно больше — если тренера не уберут из-за слов о необходимости усиления состава.

Георгий Илющенко

Альмерия
0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь