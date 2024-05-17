Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
16.05
Альмерия
Барселона
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
15.05
Хетафе
Атлетико
15.05
Сельта
Атлетик
15.05
Райо Вальекано
Гранада
15.05
Севилья
Кадис
14.05
Жирона
Вильярреал
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе подпишет пятилетний контракт в мадридским «Реалом». Детали соглашения стали известны Sky Sports.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, форвард будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 150 миллионов евро.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции и по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Lenta.ru»
Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о 300-миллионном долге
Роналду в два раза превзошел Месси по доходу
«Спартак» объявил о назначении нового тренера
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь