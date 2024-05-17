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18:16 (мск), источник: ТАСС

Слот заявил, что будет главным тренером футбольного клуба «Ливерпуль» в следующем сезоне

ТАСС, 17 мая. Нидерландец Арне Слот станет главным тренером английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом он заявил на пресс-конференции, комментарий специалиста приводит телеканал ESPN.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я могу подтвердить, что стану тренером “Ливерпуля” в следующем году», — сказал он.

Слоту 45 лет, с июля 2021 года он возглавлял «Фейенорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов (2023) и кубок страны (2024). В 2022 году команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. Ранее специалист также тренировал нидерландский АЗ.

В январе нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет занимаемый пост по окончании текущего сезона. Немецкий специалист возглавляет команду с 2015 года, под его руководством она в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, вместе с ним «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

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