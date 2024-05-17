Звездный реванш и матч за лидерство. Топ-5 интриг девятого тура КПЛ

Источник: ФК "Актобе"

Этот тур пропустят футболисты «Турана», а все остальные 12 клубов будут биться за очки. Встречи распределены равномерно — по три игры состоятся в субботу и в воскресенье.

«Атырау» — «Астана»: столичные вновь столкнутся с проблемами?

Девятый тур будет открыт в 17:00, в субботу, на стадионе «Мунайшы». Местный «Атырау» примет «Астану». В активе хозяев всего одна победа и семь набранных очков после семи проведенных встреч.

Но результаты «Астаны», если отталкиваться от ожиданий от клуба, не лучше. Столичные набрали 12 баллов по итогам восьми матчей. Это худший старт для команды за 12 лет. В последних пяти матчах КПЛ семикратные чемпионы страны одержали всего одну победу.

С одной стороны, может показаться, что неудачную серию нужно прерывать именно в матче с нестабильным «Атырау». Но, с другой стороны, нельзя забывать, что в прошлом году «Астана» ни разу не обыграла нефтяников — дважды разойдясь миром с нулями на табло. Поэтому вряд ли стоит ожидать легкой прогулки для астанчан.

Этот матч в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Q Arena. Также трансляция будет доступна на сайте QFL.

«Актобе» — «Ордабасы»: чем обернется вторая встреча спустя 10 дней?

В 19:00 начнется центральный матч тура — «Актобе» на свое поле примет «Ордабасы». Всего десять дней назад эти команды встречались в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана. Тогда им пришлось играть 120 минут, и в итоге «Актобе» увез из Шымкента путевку в полуфинал, добыв волевую победу (2:1).

После этого «Актобе» добыл комфортную победу над «Кызыл-Жаром» (2:0), а «Ордабасы» не сломался из-за вылета из Кубка — они нанесли «Тоболу» первое поражение в сезоне (1:0).

Для обеих команд эта встреча будет играть принципиально значение. Сейчас красно-белые лидируют в турнирной таблице с 14 очками, а «Ордабасы» замыкает топ-5 с 12 баллами.

Данный матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция будет доступна и на сайте QFL.

«Шахтер» — «Тобол»: удивят ли горняки в третий раз подряд?

Воскресный игровой день начнется в 17:00. В Караганде местный «Шахтер» встретится с «Тоболом». Пока эти коллективы проводят текущий сезон максимально по-разному. Горняки с четырьмя очками находятся на последнем месте, а «Тобол», который лишь на прошлой неделе впервые проиграл в 2024-м, уже завоевал Суперкубок Казахстана и вышел в полуфинал Кубка.

Единственная победа «Шахтера» в этом сезоне случилась в матче с «Астаной» (1:0). Теперь они постараются повторить сенсационный успех, но уже в домашней встрече с «Тоболом». Однако сделать это будет крайне сложно, ведь гости проиграли с начала сезона лишь действующим чемпионам из «Ордабасы» (0:1).

Особое внимание хочется уделить тому, что два последних матча между горняками и костанайцами заканчивались победой первых. В июне 2023-го «Шахтер» обыграл «Тобол» в ответном четвертьфинале Кубка Казахстана (1:0), а в конце сентября добыл победу в КПЛ (2:1). Но сейчас у «Тобола» есть большие шансы прервать неудачную серию.

Этот матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Qazsport и на сайте QFL.

«Жетысу» — «Кызыл-Жар»: что придумает Алиев против Нурдаулетова?

Чуть позже, в 19:00, в Талдыкоргане прозвучит стартовый свисток матча между «Жетысу» и «Кызыл-Жаром». Гости загнали себя в тяжелую ситуацию из-за трех поражений кряду. Всего у северян серия из четырех игр без побед.

Что касается семиреченских хозяев, то они занимают четвертое место, отставая от тройки лидеров всего на один балл. У команды три победы в четырех последних турах. Поэтому к данному матчу они подходят в ранге фаворитов.

Интересным будет и тренерское противостояние между казахстанскими специалистами Кайратом Нурдаулетовым и Али Алиевым. Когда-то они вместе играли за «Кайрат» и сборную Казахстана, а теперь будет биться друг против друга на тренерском мостике.

В прямом эфире этот матч можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan и на сайте QFL.

«Елимай» — «Кайрат»: станет ли игра ключевой в битве за лидерство?

В 21:00 состоится заключительный матч тура — «Елимай» сыграет с «Кайратом» в Семее. Есть вероятность, что кто-то из этих команд станет лидером по окончании тура. Дело в том, что у обоих коллективов по 14 очков, как и у «Актобе».

Пока красно-белые опережают конкурентов из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. Но если актюбинцы не наберут три очка в игре с «Ордабасы», то победитель встречи в Семее автоматически поднимется на высшую строчку.

На кону стоит многое, и это будет очень интересная встреча. Правда, стоит отметить, что у «Елимая» и «Актобе» по семь проведенных матчей, а у «Кайрата» — восемь. Поэтому по потерянным очкам алматинцы уступают конкурентам.