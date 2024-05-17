Салфетку с текстом первого контракта Месси с «Барселоной» продали почти за 900 тысяч евро

На салфетке было подписано соглашение 13-летнего аргентинца с каталонским клубом. Ее продали за 889 тысяч 781 евро, имя покупателя не сообщается.

На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаггиоли, другого агента, Хосепа Марии Мингуэльи и экс-спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексаха.

Салфетка была выставлена на аукцион ранее в мае. Стартовая цена превышала 255 тысяч евро.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе команды он 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раз — Лигу чемпионов. С июня 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».