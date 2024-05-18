Малком спасся против «Аль-Насра» Криштиану! Всё решил спорный пенальти на 90+10-й минуте

Матч «Аль Насра» Криштиану, Мане, Лапорта, Брозовича и Оспины с «Аль-Хилялем» Малкома, Митровича, Милинковича-Савича, Невеша и Боно — один из немногочисленных поводов посмотреть чемпионат Саудовской Аравии. Единственное НО — он прошёл в 32-м туре, когда чемпион уже был известен. И он играл в этом матче.

«Аль-Хиляль» стал доминатором и выиграл 29 матчей из 31 в Саудовской Аравии. А в остальных двух набрал ничьи. Как противостоять такому? На длинной дистанции — никак. А в конкретном матче — вполне вариант. Получилось, например, у «Аль-Айна» из ОАЭ в полуфинале азиатской ЛЧ (4:2, 1:2). «Аль-Наср» не повторил за ним из-за спорного судейского решения.

Первый гол случился уже в дебютной атаке — на 23-й секунде! И получился португальским: Криш отпасовал на Отавио, а тот из-за штрафной пальнул точно в правую девятку. Чемпионат Европы совсем скоро — сборная Португалии встретит его во всеоружии.

«Аль-Наср» явно был мотивирован больше. Один только Криштиану в первом тайме запорол столько моментов, что их хватило бы на пару матчей: два выхода один на один, удары головой в упор и издали. Прицел у легенды явно сбился. «Аль-Хиляль» же толком не отвечал: чемпионство уже в кармане, а за турниром без поражений он, видимо, не гнался.

В перерыве Жорже Жезус явно взбодрил своих парней, и дальше они задвигались куда бодрее. На 55-й минуте даже удалось забить. Правда, с нарушением правил, так что гол не засчитали: заменитель Неймара Майкл в самом начале атаки залез в офсайд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248843&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Боно эффектно потащил сложнейшие удары Яхьи и Криштиану. И напомнил, почему он играл за «Севилью». «Аль-Хиляль» сдаваться всё-таки не планировал: могли забивать Милинкович-Савич и Митрович. Но в целом матч напоминал межсезонный: футболисты словно двигались на минимальной скорости.

В добавленное время судьи помогли чемпионам. Мане сфолил вблизи штрафной на Абдулхамиде. Судья пошёл смотреть VAR и почему-то назначил 11-метровый, хотя заметил бы даже слепой — это не пенальти. Митрович сравнял счёт. Шла 90+10-я минута.

Матчу явно не хватало интриги. «Аль-Хиляль» обеспечил себе лидерство в прошлом туре и особо не старался. Как и «Аль-Наср», футболисты которого понимали — ну победим мы, и что дальше? Победить в итоге не удалось — спасибо арбитрам. Вроде бы скандал, но какая разница, если места в чемпионате всё равно уже определились?