«Атлетик» продлил контракт с Вальверде

Новое соглашение 60-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2024/25. Следующий сезон станет для испанца девятым в клубе. Вальверде возглавляет «Атлетик» с лета 2022 года, ранее он также работал в команде с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 года.

«Приятно иметь возможность продолжить работать в “Атлетике”, со всем напряжением и надеждами, которые у нас есть в отношении того, что произойдет в следующем году. Это был особенный, другой, исторический сезон. В следующем году он будет еще более сложным, но тем и интереснее», — приводит слова Вальверде официальный сайт команды.