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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Навас обвинил «Севилью» во лжи относительно причин своего ухода из клуба

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рекордсмен «Севильи» Хесус Навас опубликовал заявление у себя в соцсети X о том, что в футбольном клубе не изъявили желания продлевать с ним контракт и скинули на него ответственность за уход.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Севилья» объявила об уходе Наваса в четверг, 16 мая. В заявлении клуба Ла Лиги указывалось, что Навас, чей контракт истекает 30 июня 2024 года, уведомил тренерский штаб и партнеров по команде о намерении покинуть «Севилью» ради нового вызова в карьере. Однако сам защитник настаивает, что он хотел остаться в «Севилье».

«Я не получал предложений от клуба по продлению контракта. Ни одного. Ноль. И еще мучительнее принимать этот факт после того, как клуб сообщил, что я их не дождался, так что посмотрим… Мне столько раз говорили, что я могу оставаться в клубе столько, сколько захочу, но никто не дал мне понять, что в конце сезона мне последует какое-либо предложение остаться», — пишет Навас.

«Это очень болезненная тема. Клуб говорит, что я ухожу ради более выгодного предложения. Однако если бы это было так, я бы не провел здесь значительную часть карьеры», — добавил Навас.

Навасу 38 лет. Он в общей сложности выступал за «Севилью» на протяжении 17 сезонов (2003/04−2012/13, 2017/18−2023/24) и выиграл с клубом два Кубка Испании, Суперкубок Испании, четыре Кубка УЕФА/Лиги Европы и Суперкубок Европы. Его восемь титулов в составе «Севильи» являются клубным рекордом. Также Навас на профессиональном уровне выступал за английский «Манчестер Сити».

Навас провел 51 матч и забил пять мячей за сборную Испании, в составе которой стал чемпионом мира и Европы.

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